«نيكلاس» ينضم لأساطير بطولة مصر الدولية المفتوحة للجولف.. البطل النمساوي يُشيد بالتنظيم المصري.. ماذا قال؟
بمشاركة 35 دولة.. عيسى أبو العلا يتألق فى بطولة مصر الدولية المفتوحة للمحترفين
ريال مدريد يواصل التألق برباعية نظيفة أمام فالنسيا
زاهي حواس يوضح كيف سيعود افتتاح المتحف الكبير بالنفع على مصر |فيديو
ريال مدريد يكتسح فالنسيا برباعية ويعزز صدارته للدوري الإسباني
الموسيقار هشام نزيه: المقطوعة الموسيقية لحفل المتحف عبارة عن رحلة حول العالم|فيديو
بهدف لصلاح .. ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات على حساب أستون فيلا بالبريميرليج
الأرصاد تحذر من تغيرات مفاجئة في حالة الطقس اليوم
سفيرة البحرين بالقاهرة: مشاركة ولي العهد في افتتاح المتحف المصري الكبير تعكس عمق العلاقات مع مصر
ولي العهد البحريني يحضر افتتاح المتحف المصري الكبير ويؤكد: الصرح ركيزة لتعزيز التقارب الإنساني
رئيس مجلس النواب: مصر تُطل على العالم من بوابة حضارتها الخالدة بافتتاح المتحف الكبير
قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

زاهي حواس يوضح كيف سيعود افتتاح المتحف الكبير بالنفع على مصر |فيديو

محمد البدوي

قال العالم الأثري الدكتور زاهي حواس، إن افتتاح المتحف المصري الكبير كان حدثًا عالميًا مبهجًا، يستحق الفخر لكل المصريين.

تفاعل الحضور الأجانب

وأضاف حواس، خلال مداخله هاتفيه على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن نجاح الحفل يظهر من تفاعل الحضور الأجانب، الذين عبّروا عن سعادتهم وقدموا التهاني لمصر، مؤكدًا أن مدة الحفل القصيرة، حوالي ساعة وعشر دقائق، كانت كافية لتقديم عرض متكامل ومبهر.

وأشار حواس إلى أن أبرز ما ميز الاحتفالية كان مشاركة الأطفال في جولات داخل المتحف لمشاهدة الآثار، إضافة إلى عروض الأوركسترا، والفنانة فاطمة سعيد، والرقصات المتنوعة التي أضفت جواً ممتعاً وخفيفاً على الحدث، مع التأكيد على أن كل هذه العروض أظهرت ثقافة مصر وعبق تاريخها بطريقة مبتكرة.

وأكد أن الحفل أرسل رسالة واضحة للعالم بأن مصر بلد آمن وجاذب للسياحة، مشيرًا إلى أن هذا الحدث سيُسهم بشكل كبير في عودة السياحة إلى مصر بشكل غير مسبوق، معبراً عن سعادته البالغة بما تحقق من تنظيم وإبداع في هذا اليوم التاريخي.

المتحف المصري المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري زاهي حواس

شريهان
شيرين أحمد طارق
مازن المتجول مع محمد سعدي
هدى المفتى
