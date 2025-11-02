زاهي حواس يوضح كيف سيعود افتتاح المتحف الكبير بالنفع على مصر |فيديو

قال العالم الأثري الدكتور زاهي حواس، إن افتتاح المتحف المصري الكبير كان حدثًا عالميًا مبهجًا، يستحق الفخر لكل المصريين.

تفاعل الحضور الأجانب

وأضاف حواس، خلال مداخله هاتفيه على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن نجاح الحفل يظهر من تفاعل الحضور الأجانب، الذين عبّروا عن سعادتهم وقدموا التهاني لمصر، مؤكدًا أن مدة الحفل القصيرة، حوالي ساعة وعشر دقائق، كانت كافية لتقديم عرض متكامل ومبهر.

وأشار حواس إلى أن أبرز ما ميز الاحتفالية كان مشاركة الأطفال في جولات داخل المتحف لمشاهدة الآثار، إضافة إلى عروض الأوركسترا، والفنانة فاطمة سعيد، والرقصات المتنوعة التي أضفت جواً ممتعاً وخفيفاً على الحدث، مع التأكيد على أن كل هذه العروض أظهرت ثقافة مصر وعبق تاريخها بطريقة مبتكرة.

وأكد أن الحفل أرسل رسالة واضحة للعالم بأن مصر بلد آمن وجاذب للسياحة، مشيرًا إلى أن هذا الحدث سيُسهم بشكل كبير في عودة السياحة إلى مصر بشكل غير مسبوق، معبراً عن سعادته البالغة بما تحقق من تنظيم وإبداع في هذا اليوم التاريخي.