سفيرة البحرين بالقاهرة: مشاركة ولي العهد في افتتاح المتحف المصري الكبير تعكس عمق العلاقات مع مصر

أكدت فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، أن مشاركة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في افتتاح المتحف المصري الكبير نيابةً عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية، وتعبر عن التقدير الكبير لمكانة مصر الثقافية والحضارية في المنطقة والعالم.

وقالت زينل - في تصريح لها مساء اليوم /السبت/ - إن مملكة البحرين، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون الثقافي العربي والعالمي، إيمانًا منها بأن الحوار بين الحضارات أساس لبناء السلام وتعزيز التفاهم الإنساني، مشيرةً إلى أن هذا الحدث التاريخي يمثل فرصة جديدة لتعزيز التعاون الثقافي والسياحي بين البلدين.

وأضافت أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا حضاريًا عالميًا يبرز عظمة التاريخ المصري وإسهاماته في مسيرة الإنسانية، مؤكدةً أن الاحتفاء بالحضارة الفرعونية هو احتفاء بالإبداع الإنساني المشترك الذي يجمع بين الحضارات القديمة، ومنها حضارة دلمون البحرينية.

واختتمت السفيرة تصريحها بالتأكيد على أن المتحف المصري الكبير يمثل فخرًا للعرب والعالم، وصرحًا حضاريًا يخلّد عظمة مصر ومكانتها الريادية، متمنيةً لها دوام التقدم والازدهار وللعلاقات البحرينية المصرية مزيدًا من النمو في مختلف المجالات.