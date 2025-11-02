قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض
رئيس اتحاد المبدعين: المتحف المصري الكبير بداية عصر حضاري جديد
وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت 164 مسيرة أوكرانية
عصير الرمان أم البنجر.. أيهما أفضل في علاج ضغط الدم ؟
المايسترو إيمان الجنيدي: فخورة بمشاركتي فى افتتاح المتحف المصري الكبير.. هدية مصر للعالم
عالم أزهري يرد على دعاوى وقف الإنجاب بسبب الظروف الاقتصادية
عاجل .. مدفعية الاحتلال تقصف دير البلح وسط قطاع غزة
موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة
«عيطت وضحكت وفرحت».. ليلى علوي من نيويورك توثق لحظات الفخر بالمتحف المصري الكبير
«هويتنا تجمعنا».. فاروق حسني يكشف عن رسالته للأجيال القادمة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير
طرق اكتشاف اللبن المغشوش في المنزل .. اختبارات بسيطة تكشف الغش خلال ثوانٍ
Chat bot.. خدمة آلية للرد على استفسارات المواطنين عن خدمات قطاعات الداخلية
توك شو

زاهي حواس: المتحف الكبير يجمع الحضارة المصرية عبر العصور المختلفة في مكان واحد |فيديو

زاهي حواس
زاهي حواس
محمد البدوي

قال العالم الأثري زاهي حواس إن نقل آلاف القطع الأثرية من مخازن ميدان التحرير إلى المتحف المصري الكبير يُعد خطوة تاريخية مهمة، لأنه يجمع الحضارة المصرية عبر العصور المختلفة في مكان واحد بطريقة منظمة وعصرية.

وأضاف حواس، خلال مداخلة هاتفية على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن المتحف الجديد يضم حوالي 35 ألف قطعة أثرية، ويتيح للزائر متابعة تطور الحضارة المصرية منذ العصور القديمة وحتى العصر الحديث، بما في ذلك المومياوات الملكية.

زيارة المتحف المصري بالتحرير

وأكد “حواس” أنه رغم أهمية المتحف الكبير، فإن المتحف المصري بالتحرير يحتفظ بسحره التاريخي وعبق الماضي، قائلاً: "لا يمكن لأي سائح أن يفوّت زيارة المتحف المصري بالتحرير للاستمتاع بجماله وتاريخه، ثم يأتي أيضًا إلى المتحف الكبير ليشاهد المومياوات ويتابع روعة الحضارة المصرية بشكل شامل".

 التكاملية بين المتحفين

وأضاف أن هذه التكاملية بين المتحفين تمنح الزائر تجربة فريدة ومتعددة الأبعاد لفهم الحضارة المصرية بشكل كامل.

المتحف المصري المتحف المصري الكبير ميدان التحرير زاهي حواس

