أخبار التوك شو |الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير شهادة على عبقرية الإنسان الذي شيد الأهرام.. شريهان: مفيش أعظم من النهارده .. ده تتويج لعمري ومسيرتي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

زاهي حواس عن حفل افتتاح المتحف الكبير: مافيش أجنبي إلا وقلي مبروك بالعربي

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير كان "عملاً عظيماً" وتنظيماً أكثر من رائع، حيث أشاد بمستوى الموسيقى والصوت والإضاءة والألحان التي قدمت خلال الحفل.

شريهان: مفيش أعظم من النهارده .. ده تتويج لعمري ومسيرتي

علّقت النجمة شريهان على مشاركتها في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، من خلال تقديم فقرة استعراضية، وذلك بعد غياب سنوات عن الشاشات، قائلة: "الشرف، كل الشرف لي، ما فيش أعظم من النهارده، ده تتويج لعمري ومسيرتي. أنا فخورة وسعيدة، وكنت مع أبطال مصريين عظام: محمد سعدي، وهشام نزيه، ومازن المتجول، والمايسترو هاني أباظة. مش عاوزة أنسى أي حد، لأنهم جميعًا عظماء".

عمرو أديب عن افتتاح المتحف الكبير: يحمل معاني إنسانية كثيرة

أشاد الإعلامي عمرو أديب بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أنه يحمل معاني إنسانية كثيرة.

أحمد موسى: الرئيس السيسي يفتتح الآن قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير

علق الإعلامي أحمد موسى على الحدث التاريخي الذي انتظره العالم، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير.

خالد أبو بكر: الافتتاح يوم تاريخي.. ومصر تعيش لحظة "بهجة وطنية"

أكد الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل إنجازًا ضخمًا من إنجازات الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذا الحدث التاريخي يُجسّد قدرة الدولة المصرية على تحويل الحلم إلى حقيقة تليق بعظمة حضارتها ومكانتها بين الأمم.

احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير.. إضاءة المسلات المصرية بمختلف أنحاء العالم

أُضيئت المسلات المصرية المنتشرة في عدد من عواصم ومدن العالم احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير، أحد أبرز الصروح الثقافية والأثرية في التاريخ الحديث، وذلك في مشهد يعكس عظمة الحضارة المصرية وتقدير العالم لإرثها الخالد.

الرئيس السيسي: ليكن المتحف المصري الكبير منبرا للحوار ومقصدا للإنسانية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المتحف المصري الكبير شهادة حية على عبقرية الإنسان المصري.

الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير ليس مجرد مكان لحفظ الآثار بل شهادة على عبقرية الإنسان الذي شيد الأهرام

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مكان لحفظ الاثار بل شهادة على عبقرية الانسان الذي شيد الأهرام ونقش على الجدران سيرة الخلود .

الرئيس السيسي: مصر أول دولة عرفت الحضارة.. واليوم نكتب صفحة جديدة في التاريخ

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر كانت أول دولة عرفت الحضارة، وأن مصر القديمة ألهمت شعوب الأرض قاطبة بما قدمته من منجزات إنسانية وفكرية وفنية خالدة، موضحًا أن الحضارة انطلقت من ضفاف نهر النيل لتنير العالم وتكتب أولى صفحات التاريخ الإنساني.

أمام الرئيس السيسي.. استعراض فرعوني لشيريهان بافتتاح المتحف المصري الكبير

ظهرت الفنانة شيريهان في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، لتقديم الاحتفالية وقدمت استعراضا فرعونيا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء دول العالم.