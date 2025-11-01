شريهان: مفيش أعظم من النهارده .. ده تتويج لعمري ومسيرتي

علّقت النجمة شريهان على مشاركتها في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، من خلال تقديم فقرة استعراضية، وذلك بعد غياب سنوات عن الشاشات، قائلة: "الشرف، كل الشرف لي، ما فيش أعظم من النهارده، ده تتويج لعمري ومسيرتي. أنا فخورة وسعيدة، وكنت مع أبطال مصريين عظام: محمد سعدي، وهشام نزيه، ومازن المتجول، والمايسترو هاني أباظة. مش عاوزة أنسى أي حد، لأنهم جميعًا عظماء".

مشاعر شيريهان

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "مش عارفة ألمّلم مشاعري شريهان دلوقتي عاوزة تصلي بقية عمرها شكرًا وامتنانًا لله، شكر له على هذا التتويج وهذا الشرف، لأنه شرف ما بعده شرف، على أرض بلدي".



وردًا على سؤال الحديدي: أول صوت في الحفل كان صوتك حتى قبل ظهورك، وبعدين فاجئتي الناس؟؛ قالت شريهان: "أنا بحبك أوي، ومتشرفة تكون أول مكالمة تكون معاكي".

وأضافت: "المتحف المصري الكبير حدث عظيم، إيه الحدث العظيم والعالمي ده؟! الكل أتقن فيه أنا مصرية وأنتمي وأتشرف بانتمائي لأقدم شعب في التاريخ، وأول حضارة، وأول جيش نظامي على وجه الأرض، وأول دولة في العالم لها تاريخ. الجمل دي قلب شريهان هو اللي كتبها".

الحضارة المصرية

وعن إطلالتها قالت: "أول ما تشرفت باختياري في هذه المناسبة العظيمة، قعدت أفكر: مين اللي ممكن اسمه يتحط جنب الحضارة المصرية؟ ومين ممكن ألبس من عنده وأكون فخورة وسعيدة؟ ومن يليق بمصر وتليق به مصر؟ لم أجد غير صديقي وحبيبي العالمي إيلي صعب".



وأكملت: "رحت له وقلت له: أنا محتاجاك نحفر خط على حجر، لو اتحط جنب الحضارة المصرية، يليق بها. وكان في وقت ضيق لأنه كان مشغول، والقماشة تم تطريزها في إيطاليا بالشغل الفرعوني، وكان كل حلمي أن يكون الحجر المصري نفسه هو اللامع".



واختتمت قائلة: “قلت لإيلي صعب: الأمانة اللي أنا شايلها كبيرة وأكبر مني بكتير، أنا مين أكون جنب الحضارة المصرية؟ لكنه منحني القوة وقتها، أنا فخورة جدًا”.