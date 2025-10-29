شريهان تشارك فى احتفالية افتتاح المتحف الكبير

تشارك الفنانة شريهان ضمن احتفالية المتحف المصري الكبير المقرر ان يتم افتتاحه فى الأول من نوفمبر المقبل بحضور عدد كبير من رؤساء وملوك دول العالم.

شريهان تعلق على دور مصر تجاه غزة

و علقت الفنانة شريهان على دور مصر، في وقف الحرب على غزة من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

وكتبت شريهان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “الله اسمه السلام.. سلامًا لمصر وعلى مصر، ومن مصر لجميع شعوب العالم”.

كما شاركت الفنانة شريهان صورة مع متابعيها على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، معبرة عن حبها لبلدها.

وعلقت شريهان على الصورة قائلة: “لو لم أكن مصريًا، لوددت أن أكون مصريًا”.

تعليق على تصريحات أسيل عمران

من جانب آخر، ردت الفنان شريهان على تصريحات الفنانة اسيل عمران التي كشفت خلالها عن حبها الشديد لـ شريهان واعتبرتها قدوة لها منذ الصغر.

وأعادت شريهان نشر مقطع فيديو خلال لقاء أسيل عمران في العرض الخاص لفيلم ضي عبر خاصية ستوري لحسابها الرسمي على انستجرام؛ معلقة: "أشكرك ويشرفني حبيبتي الجميلة الموهوبة".