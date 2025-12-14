بعد إصابته.. المباريات التي سيغيب عنها ميليتاو مع ريال مدريد

تلقى ريال مدريد ضربة قوية قبل عدة أشهر من الموسم، بعد تأكد غياب مدافعه البرازيلي إيدير ميليتاو لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر، إثر إصابته بتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية للساق اليسرى مع تأثر الوتر القريب.

وتشير التقديرات الطبية إلى أن ميليتاو قد يغيب حتى أبريل 2026، ليصبح سادس مدافع يدخل قائمة الإصابات هذا الموسم.

وجاءت نتائج الفحوصات أسوأ مما كان متوقعًا، رغم المخاوف التي صاحبت إصابة اللاعب منذ البداية.

وأوضح التقرير الطبي أن غياب ميليتاو قد يمتد لما يصل إلى 4 أشهر كاملة، وفي أفضل سيناريو قد تقل الفترة إلى 3 أشهر ونصف.

وسيغيب ميليتاو عن عدد كبير من المباريات المهمة في مختلف البطولات، بما في ذلك:

دوري أبطال أوروبا:

مباريات حتى الدور ربع النهائي.

كأس الملك:

دور 32 وكافة المباريات حتى الدور قبل النهائي، مع إمكانية المشاركة فقط في النهائي.

الدوري الإسباني:

ألافيس، أتلتيكو مدريد، إشبيلية، ريال بيتيس، أوساسونا، فالنسيا، ريال سوسييداد، أوساسونا، خيتافي، سيلتا فيجو، إلتشي، ريال مايوركا، جيرونا، برشلونة، إسبانيول، وريال بيتيس مجددًا.

كأس السوبر الإسباني:

كامل مباريات البطولة.