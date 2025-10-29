قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

هالة صدقي عن افتتاح المتحف الكبير: صرح القرن ومبروك لمصر.. خاص

أحمد إبراهيم

علقت الفنانة هالة صدقي على افتتاح المتحف الكبير، المقرر له يوم السبت المقبل من خلال احتفالية خاصة كونه صرحا مهما يحتوي على كنوز فرعونية. 

وقالت هالة صدقي فى تصريح خاص لـ صدى البلد : سعيدة جدا بافتتاح أهم صرح في الفترة الأخيرة وهو صرح القرن بجد لانه أول متحف في العالم يحتوي علي كنوز فرعونية بداخله كما أن البعد الخارجي للمتحف بوجوده إلى جوار الاهرامات يعطيه ميزة كبيرة.. مبروك لمصر مبروك لمصر. 

تكريم هالة صدقي فى مهرجان VS-FILM 

من ناحية أخرى أعلن مهرجان VS-FILM  للأفلام القصيرة جدا، عن تكريم الفنانة الكبيرة هالة صدقي في حفل افتتاح دورته الثانية يوم 2 نوفمبر المقبل تقديرا لمشوارها الفني المثمر والحافل بالأعمال الدرامية المميزة في السينما والتليفزيون. 

أعمال هالة صدقي 

وصل  عدد الأعمال التي قدمتها هالة صدقي  إلي مايزيد عن الـ175 عملا سينمائيا وتليفزيونيا ومسرحيا في مقدمتها أفلام  الهروب ويادنيا ياغرامي وفخ الجواسيس وهي فوضي ورد فعل وماتيجي نرقص وإسكندرية نيويورك ونحب عيشة الحرية وإحنا أصحاب المطار وتفاحة وشروع في قتل وجريمة في الأعماق والستات  وغزو الأرانب وغيرها. 

وأعربت هالة صدقي عن تقديرها لإدارة المهرجان وأبدت سعادتها بالتكريم في محافظة السويس الباسلة وبين جمهورها من السوايسية .

وأوضحت أن المهرجان حقق منذ إنطلاقه خطوات مهمة في تأسيس صناعة حقيقية للأفلام القصيرة جدا التي لاتتجاوز مدتها الـ5 والـ10 دقائق .

وأشارت إلي أن هذه النوعية من الأفلام انتشرت عالميا خلال السنوات الأخيرة بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتحقيق الكثير منها جوائز من مهرجانات عالمية .

