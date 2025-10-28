أحمد بلال: "لينك" يعبر عن كل بيت مصري ورسالة درامية هادفة

أعرب المنتج كابتن أحمد بلال عن سعادته الكبيرة بنجاح مسلسل "لينك" الذي حظي بإشادات واسعة من الجمهور عبر السوشيال ميديا، مؤكدًا أن العمل كان تجربة جماعية مميزة من البداية.

وقال بلال في تصريحاته:

“أولًا أحب أشكر الجمهور والسوشيال ميديا على الدعم الكبير، وكمان فريق العمل من أول شريكتي المنتجة إيمان أبو الدهب، إلى كل النجوم الكبار والشباب. بشكر الفنان الكبير سيد رجب والفنانة رانيا يوسف على أدائهما الرائع، وكان في بينهما كيميا جميلة جدًا ساعدت في نجاح العمل.”

أحمد بلال يكشف اختيار رانيا يوسف وسيد رحب

وأضاف أن ترشيح رانيا يوسف وسيد رجب جاء من شريكته المنتجة إيمان أبو الدهب منذ البداية، مؤكدًا أنه كان اختيارًا موفقًا للغاية.

كما وجه الشكر لمهندس الديكور إسلام أبو الدهب، والمؤلف محمد جلال والمخرج محمد حماقي، واصفًا جلال بأنه "مؤلف مثقف ومبدع" في رابع تعاون بينهما، ومتوقعًا له مستقبلًا كبيرًا في الدراما المصرية.

وأوضح بلال أن مسلسل "لينك" يمس كل بيت مصري ويخاطب جميع الفئات الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه يعبر عن الترابط الأسري، وروح الاسرة و ترابط الجيران، والعلاقات بين طلاب الجامعات، إلى جانب توعية الناس بمخاطر ومساوئ السوشيال ميديا.

وتابع:

“بحب أقدم أعمال تمس السلوك المصري، وتعكس واقعنا الحقيقي، بعيدًا عن أعمال الضرب و العنف و الشتيمة اللي شفناها مؤخرًا و اتمنى فى المستقبل تقديم عمل تاريخى. أنا مؤمن إن الفن رسالة، مش مجرد تسلية.”

واختتم المنتج أحمد بلال حديثه بالتعبير عن تفاؤله بالموسم الدرامي المقبل، قائلًا:

“رمضان 2026 هيشهد منافسة شديدة جدًا بين الاعمال و المسلسلات، وإن شاء الله اتمنى عمل قوي يليق بالمشاهد المصري والعربي ويكون من إنتاج شركتنا.”

يعرض مسلسل «لينك»، من السبت الى الاربعاء، على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.

يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين ايمان ابوالدهب و احمد بلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.