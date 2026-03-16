منى ذو الفقار: اختياري ضمن أقوى النساء في أفريقيا جاء من مؤسسات دولية

قالت الدكتورة منى ذو الفقار رئيسة مكتب دو الفقار للاستشارات القانونية والمحاماة، إنّ مسيرتها المهنية شهدت العديد من التكريمات والجوائز الدولية، من بينها إدراجها ضمن أقوى النساء في أفريقيا وأهم الشخصيات النسائية في المنطقة، موضحة أن هذه الجوائز تأتي عادة من مؤسسات دولية دون أن يتقدم الشخص لها بطلب.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار": "الجوائز دي اللي بتيجي من مؤسسات دولية أنتي ما بتقدميش عليها، فجأة بتلاقيها نزلت"، مؤكدة أن هذا النوع من التقدير يمثل اعترافًا بالجهد والعمل المتواصل عبر سنوات طويلة في المجال القانوني.

وتحدثت ذو الفقار عن طموحاتها المستقبلية، مؤكدة أن لديها أحلامًا لا تزال تسعى لتحقيقها، وعلى رأسها إصدار قانون عادل للأحوال الشخصية.

وقالت: "نفسي نطلع قانون أحوال شخصية منصف، ومش بس منصف للمرأة ولا للأسرة، منصف للمرأة والرجل والطفل… منصف لمصر"، في إشارة إلى رغبتها في الوصول إلى صيغة قانونية تحقق التوازن والعدالة لجميع الأطراف.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن رحلتها المهنية كانت مليئة بالتحديات، لكنها في الوقت نفسه كانت ممتعة للغاية. وقالت: "رحلتي مليانة نجاحات ومليانة عواصف وقضايا فيها صعوبة شديدة، لكن الحمد لله أنا رحلتي ممتعة جدًا"، مشيرة إلى أنها تشعر بالامتنان لأنها تمارس عملاً تحبه، مضيفة: "أنا محظوظة إن هوايتي هي مهنتي… هوايتي هي حل المشاكل".

