الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منى ذو الفقار: الحمد لله لا أتذكر أنني خسرت قضية مهمة في حياتي المهنية

منى ذو الفقار
منى ذو الفقار
قالت الدكتورة منى ذو الفقار رئيسة مكتب دو الفقار للاستشارات القانونية والمحاماة، إنّ العمل القانوني في حياتها لم يكن مرتبطًا فقط بالمكاسب المادية، بل كان جزء كبير منه قائمًا على العمل التطوعي وخدمة المجتمع.


وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار": "أنا بشتغل حاجات كتير جداً ببلاش، وبعمل أعمال تطوعية بلا حدود، وبشتغل في أربع خمس جمعيات، وكل الوقت ده طبعًا وقت تطوعي"، مؤكدة أن المردود الحقيقي لهذا العمل ليس ماليًا، وإنما شعور عميق بالرضا الداخلي والسعادة.

وتابعت، أن هذا النوع من العمل يمنحها إحساسًا لا يُقدَّر بثمن، مشيرة إلى أن السعادة التي تشعر بها نتيجة العمل التطوعي تفوق أي مقابل مادي. وقالت بأسلوبها الذي جمع بين الفصحى والدارجة: "المردود بتاعه قدر من الرضا الداخلي والسعادة ما لهاش تمن".

وفي سياق الحديث عن مسيرتها المهنية، أكدت رئيسة مكتب دو الفقار للاستشارات القانونية والمحاماة أنها لا تتذكر أنها خسرت قضية مهمة خلال عملها في مجال المحاماة، مضيفة: "الحمد لله… لأ مش فاكرة" عندما سُئلت عن خسارة أي قضية كبيرة.

كما تطرقت إلى دورها في تطوير عدد من القوانين المهمة، موضحة أنها شاركت في تعديل قوانين البنوك، خاصة خلال فترة عملها عضوًا في مجلس إدارة البنك المركزي، حيث كانت قريبة من المشكلات التي تواجه القطاع المصرفي.

وقالت إنها حاولت استغلال تلك الفرصة لمعالجة عدد من التحديات القانونية التي كانت تواجه البنوك، إلى جانب دورها في الدفع نحو إنشاء المحاكم الاقتصادية، مؤكدة: "أنا اللي كنت بجري ورا إنه يبقى عندنا محاكم اقتصادية" لما لها من أهمية في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار.

