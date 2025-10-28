اليوم.. زينة تنتهي من تصوير ورد وشوكولاتة

تنتهي النجمة زينة اليوم من تصوير دورها نهائي ضمن أحداث مسلسل ورد وشوكولاته الذي تقوم ببطولته حيث تصور زينة باقي مشاهدها الخارجية بمنطقة المنصورية وسوف يتم عرض أولي حلقات العمل غداً.

شخصية زينة فى مسلسل ورد وشيكولاتة

وتقدم زينة من خلاله شخصية جديدة ومتفردة من نوعها تضاف إلى مسيرتها الفنية، وسط أجواء تجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويق

الجدير بالذكر أن قد لاقى البرومو فور طرحه تفاعلًا واسعًا من جمهور النجمة زينة على منصات التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن حماسهم الكبير وشغفهم لمتابعة العمل الجديد لها.

مسلسل ورد وشيكولاتة

ورد شوكولاته بطولة النجمة زينة ومحمد فراج مها نصار، مريم الخشت، صفاء الطوخي، عمر مهدي، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف تأليف محمد رجاب وإخراج ماندو العدل.

اخر اعمال زينة

يذكر أن أخر أعمال زينة السينمائية هو فيلم الدشاش، الذي عرض في شهر يناير الماضي، وهو من بطولة الفنان محمد سعد، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، أحمد الرافعي، وآخرين، والعمل من إخراج الراحل سامح عبد العزيز.