شـــهادة قاسية أمام النيابة لأم فقدت طفلتها عذريتها على يد صـانع محتوى

أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية صانع محتوى لمحكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض طفلة ومعاشرتها معاشرة الأزواج واستمعت النيابة إلى أقوال والدة المجني عليها

اقوال والدة المجني عليها

ماذا حدث لنجلتك ؟

ج: نمى إلى علمي من نجلتي بأنها كانت على علاقة عاطفية بالمتهم منذ أربع سنوات منذ أن كانت طفلة لم تتعدى ثمانية عشر عاما، حيث قام سالف الذكر بإقامة علاقة معها، وتسبب ذلك بفقدان عذريتها، وهي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما.

وعقب ذلك أقام معها عدة علاقات، ونتیجة تهديده لها بإفشاء سرها الخاص بها وهي الصور والفيديوهات التي قامت بإرسالها له نتيجة إيهامها بالزواج منها.

أبلغتني نجلتي بأن المشكو في حقه سوف يحضر إليها من مدينة طنطا ليحصل على ۲۰۰۰ جنيه مصري، واتفقت معها على أن تقابله بمنطقه محل إقامتها بالزمالك ليأخذ منها مبلغ مالي وقمت بإبلاغ الشرطة، وقمنا بضبطه من أمام سينما الزمالك.

نص أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن عاشرها معاشرة الأزواج واهماً إياها بالزواج منها مُستغلاً في ذلك حداثة سنها.

كما هدد المجني عليها سالفة الذكر كتابةً بإفشاء أمور مُخدشة بشرفها وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب الا وهو طلب مبالغ مالية نظير عدم إخبار أياً من ذويها بما آلت إليه علاقتهما محل الإتهام الأول وعدم نشر ما لديه من صور ومقاطع مرئية تخص المجني عليها.

كما أدار حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً الا وهي تهديد المجني عليها كتابةً للحصول على مبالغ مالية.

كما تعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة التحرش

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

عقوبة هتك العرض

ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد