فن وثقافة

وزارة الثقافة تقيم سلسلة من الفعاليات احتفاء بافتتاح المتحف المصري الكبير طوال نوفمبر

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

بمناسبة الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر 2025، وفي إطار الحرص على  الاحتفاء بهذا الحدث العالمي  البارز، أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق سلسلة متنوعة من الفعاليات الثقافية 
على مدار شهر نوفمبر، احتفاءً بالحضارة المصرية ودورها المحوري في تشكيل الهوية الوطنية.

وتهدف الفعاليات إلى تسليط الضوء على عظمة الحضارة المصرية القديمة، وأثرها المتجدد في الوجدان المعاصر، من خلال سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية والتوعوية التي تُنظم في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أن هذه الفعاليات سوف تُنفذها قطاعات وهيئات الوزارة، وبالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، إلى جانب مشاركة فاعلة من الفنانين والمبدعين المصريين، في إطار تكامل وطني يعكس أهمية هذا الحدث.

وقد تم التخطيط أن تتضمن  عدة محاور رئيسية، منها: تسليط الضوء على الحضارة المصرية القديمة، وتأثيرها على الأجيال المعاصرة، إحياء التراث المصري غير المادي بالشراكة مع المؤسسات التعليمية، استعراض أثر الحضارة المصرية على الثقافات والفنون العالمية، الترويج بالتوازي لمتاحف وزارة الثقافة الفنية والتاريخية، وتشجيع الجمهور على زيارتها.
وتأتي هذه الفعاليات ضمن رؤية وزارة الثقافة الرامية إلى تعزيز الوعي بالهوية المصرية، واستعادة روح الانتماء من خلال الثقافة والفن، تزامنًا مع هذا الحدث العالمي الذي يعيد تقديم مصر للعالم كعاصمة  حضارية خالدة.

للمتحف المصري الكبير الحدث العالمي وزارة الثقافة الفعاليات الثقافية

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

