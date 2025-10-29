فى ذكراه الأولى.. قصة زواج حسن يوسف من شمس البارودي وعلاقته بالشعراوي

تحل اليوم الذكرى الأول على رحيل الفنان حسن يوسف الذى قدم عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما والتليفزيون العربى.

حياة حسن يوسف

ولد حسن يوسف في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1934، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، كما درس بكلية تجارة عام 1955، وبعدها عمل مشرفًا فنيًا في المسرح المدرسي لمنطقة بنها التعليمية، وفي المسرح القومي اكتشفه الفنان (حسين رياض) وقدمه كوجه جديد بفيلم (أنا حرة) بطولة لبنى عبد العزيز عام 1959 ولعب دور ابن عمتها ، ثم قدم بعدها عدة أعمال فى مرحلة الستينيات وقد لمع نجمه بشدة خلال تلك المرحلة.

زواج حسن يوسف

وتزوج فى تلك المرحلة من الفنانة لبلبة ، وحدث انفصال بعد سنوات ، ثم تزوج من الفنانة شمس البارودي) في عام 1972، وشاركها التمثيل في عدد من الأفلام، ثم أخرج لها عددًا آخر من أفلامها، نذكر منها فيلم (2 على الطريق) عام 1984 مع النجم (عادل إمام) وهو آخر أعمالها قبل إعلان اعتزالها التمثيل نهائيا .

بدأت قصة الحب بين حسن يوسف وشمس البارودي في فترة الستينات، عندما جمعتهما السينما المصرية في عدد من الأفلام. لم تكن قصة حبهما تقليدية، بل بدأت كعلاقة عمل قبل أن تتطور إلى علاقة عاطفية عميقة دفعت الثنائي إلى الزواج عام 1972.

وعلى الرغم من شهرة كليهما في عالم الفن، إلا أن هذه الشهرة لم تقف عائقاً أمام سعادتهما الزوجية، بل كانت شاهدة على نجاح علاقتهما وسط الأضواء والشهرة.

ومع قرار شمس البارودي اعتزال الفن وارتداء الحجاب في ثمانينات القرن الماضي، أصبحت الحياة العائلية للثنائي محط أنظار الإعلام والجماهير. حيث تمسك حسن يوسف بدعم زوجته في هذا القرار، وعبّر مرارًا عن فخره بها وبالتزامها القوي الذي عزّز علاقتهما أكثر، ليُعرفا كثنائي محافظ ومحبوب في الوسط الفني.

أفلام حسن يوسف

شارك الفنان حسن يوسف فى 4 أفلام بقائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية حسب إستفتاء النقاد عام ١٩٩٦: أنا حره ١٩٥٩، فى بيتنا رجل ١٩٦١، الخطايا ١٩٦٢، أم العروسة ١٩٦٣.

اشترك الفنان حسن يوسف مع الفنانة سعاد حسنى فى ١٤ فيلما هى مافيش تفاهم ١٩٦١ ، صراع مع الملائكة ١٩٦٢ ، حكاية جواز ١٩٦٤ ، العزاب الثلاثة ١٩٦٤ ، للرجال فقط ١٩٦٤ ، الثلاثة يحبونها ١٩٦٥ ، المغامرون الثلاثة ١٩٦٥ ، اللقاء الثانى ١٩٦٧ ، شقة الطلبة ١٩٦٧ ، حكاية ٣ بنات ١٩٦٨ ، الزواج على الطريقة الحديثة ١٩٦٨ ، نار الحب ١٩٦٨، شيء من العذاب ١٩٦٩ ، فتاة الإستعراض ١٩٦٩.

وقرر حسن يوسف إعتزل التمثيل عام 1990 وقد كانت آخر أفلامه الشقيقتان ، وكشف الفنان الراحل انه لم يقل ان التمثيل حرام رغم إعتزاله الفن .

ثم عاد في عام 2002 إلى الفن ليقدم مسلسل إمام الدعاة الذي جسد فيه السيرة الذاتية للإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي ، وقد كان الشيخ الراحل واحد من أهم اسباب عودته الي الفن حيث استشاره قبل سنوات فى هذا الأمر ، وقد افتي له بالعودة شرط ان يكون من خلال عمل يفيد المتفرج.

حسن يوسف والشيخ الشعراوى

أما علاقة الفنان حسن يوسف بالراحل الشيخ الشعراوى قائلا : عندما توفى الشيخ الشعراوي ذهبت إلى أسرته وجلست مع ابنه وطلبت منه أن أعرف كيف توفى الشيخ الشعراوي، معقبا: "كنت عايز أعرف توفاه الله ازاي، فقعدت مع ابنه أحمد وزوج ابنته فحكولي أنهم كانوا حواليه في لحظاته الأخيرة، فقالهم اخرجوا وسبوني لوحدي، خرجنا وسمعناه يتحدث مع السيدة عائشة والسيدة نفيسة والسيدة زينب، حتى قال: "حتى أنت يا رسول الله ثم توفاه الله".

وأضاف: "ما قدمته في مسلسل الشعراوي في مشهد الوفاة سرده أبناء الشعراوي عندما حان أجله وطلب منهم أن يخرجوا من الغرفة وسمعه يتحدث مع السيدة عائشة والسيدة نفسية والرسول صلى الله عليه وسلم حتى أسلم روحه".