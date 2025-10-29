بالكاجوال.. مي عمر بإطلالة لافتة عبر إنستجرام

شاركت الفنانة مي عمر متابعها صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة أنستجرام.



وظهرت مي عمر في الصور بإطلالة لافته بالكاجوال مرتدية بلوزة مخططة باللون الأبيض نسقت معها بنطلون جينز،كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها.



آخر أعمال مي عمر

وفي سياق آخر كانت آخر اعمال مي عمر مسلسل “اش اش”، والذي عرض في رمضان الماضي 2025، وشاركها بطولته: ماجد المصري، انتصار، دينا، شيماء سيف، عصام السقا، هالة صدقي، طارق النهري، وعدد اخر من نجوم الفن، ومن اخراج محمد سامي.