فن وثقافة

مي عمر تعلن تفاصيل مسلسلها الجديد.. والعرض فى رمضان 2026

مي عمر
مي عمر
أحمد إبراهيم

نشرت الفنانة مى عمر تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعلن فيه تفاصيل مسلسلها الرمضاني المقبل. 

وقالت مى عمر : بسم الله توكلنا على الله، مسلسل الست موناليزا رمضان 2026 إن شاء الله، يعرض على بيتي وشركاء نجاحي شاشة MBC مصر، وهو من تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج محمد علي.. أوعدكم بعمل يلمس القلوب ودايمًا بدعواتكم وحبكم ودعمكم بنكبر.

كتابة حلقات مسلسل مي عمر 

واستطاع المؤلف محمد سيد بشير إنجاز شوطًا كبيرًا في كتابة أولى حلقات المسلسل، الذي يتكون من 15 حلقة، في وقت قصير، بعدما تعاقد مع شركة "ميديا لايف" للمنتج محمد عبد الوهاب وطارق فهمي، واجتمع مع مي عمر في جلسات مكثفة استعدادًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

أعمال المؤلف محمد سيد بشير

نافس المؤلف محمد سيد بشير في الماراثون الرمضاني الماضي 2025، مع الفنانة ياسمين صبري في مسلسل "الأميرة - ضل الحيطة"، وحققا نجاحًا كبيرًا من خلاله على مدار 15 حلقة، وذلك تحت قيادة المخرجة شيرين عادل، وشارك به العديد من الفنانين منهم: نيقولا معوض، هالة فاخر، وفاء عامر، مها نصار، عابد عناني.

كما شارك مؤخرًا في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في دورته الثامنة، كعضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، ومشاهدة العروض المسرحية وتقييمها مع كبار الصناع في مصر والوطن العربي الذي وصل عددهم في اللجنة إلى 50 عضوًا ما بين المنتجين والمخرجين والمؤلفين.

مي عمر الفنانة مي عمر مسلسل الست موناليزا أعمال مي عمر أفلام مي عمر

