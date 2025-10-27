أفراح الوسط الفني.. 5 حالات زفاف ترسم البسمة على وجه عشاقهم فى أيام

شهد الوسط الفني فى الأيام القليلة الماضية ، عدد من الزيجات التى كانت بمثابة مفاجأة للجمهور، ولعل أبرزها زواج الفنانة منة شلبي من المنتج أحمد الجنايني .

ونرصد فى التقرير التالي أبرز حالات الزواج.

منة شلبي وأحمد الجنايني

تم عقد قران منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني قبل نحو أسبوعين في أجواء عائلية هادئة وسط تكتم شديد من الطرفين، بحضور عدد محدود جدًا من الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن الزواج رسميًا خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، عبر ظهورهما معًا على السجادة الحمراء، حيث كانت منة ترغب في أن يكون هذا الظهور إعلانًا رسميًا للزواج، خاصة مع تكريمها خلال المهرجان ومنحها جائزة الإنجاز الإبداعي، إلا أن الثنائي تراجع في اللحظات الأخيرة عن الفكرة وفضّلا تأجيل الإعلان احترامًا للظروف الصحية لوالدتها الفنانة زيزي مصطفى، ورغبة منهما في الحفاظ على الخصوصية.

بدأت قصة الجدل قبل أيام عندما تم تداول وثيقة زواج منة شلبي وأحمد الجنايني على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، دون أي تعليق رسمي من الطرفين، مما أشعل موجة كبيرة من التساؤلات والتكهنات.

بعض رواد مواقع التواصل رجّحوا أن تكون الوثيقة حقيقية، بينما اعتبرها آخرون مزيفة أو مفبركة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

ومع امتناع المأذون الشرعي الذي أجرى عقد القران عن الإدلاء بأي تصريحات، ازداد الغموض أكثر، حيث أكد أن أصحاب الشأن فقط هم من يحق لهم الكشف عن تفاصيل الزواج.

أحمد جمال وفرح الموجي

بينما احتفل الفنان أحمد جمال بعقد قرانه على الفنانة فرح الموجي وسط أجواء مبهجة ، ومن المقرر أن ينطلق حفل الزفاف بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وفي شهر يناير الماضي، احتفل المطرب أحمد جمال بخطوبته على فرح الموجي في أجواء عائلية واقتصر الاحتفال على الأهل والأقارب .

المطربة فرح الموجي هي حفيدة الملحن محمد الموجي وابنة المايسترو حمادة الموجي.

حاتم صلاح

بينما احتفل الفنان حاتم صلاح بزفافه، في قصر محمد علي بالمنيل، بحضور الأهل والأصدقاء.

وشهد حفل الزفاف لقطات رومانسية بين حاتم صلاح، وعروسه، وسط حفاوة من الحضور.

دارين حداد

أعلنت الفنانة دارين حداد، عن زواجها من شاب خارج الوسط الفني.

جاء ذلك جاء عقب نشرها لصورة تجمعها بزوجها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام حيث تعمدت إخفاء وجهه.

وانهالت التعليقات عليها من متابعيها بالمباركة وتهنئتها على تلك المناسبة.

هايدي موسى

احتفلت المطربة هايدي موسى، بعقد قرانها على المذيع محمد غانم، وذلك بمنطقة الأهرامات بحضور الأهل والأصدقاء.

وكانت الفنانة هايدي موسى أصدرت أحدث أغانيها "لسه صبية" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية جاءت باللهجة البدوية أو "السيناوية"، وهو عبارة عن عمل غنائي فلكلوري بقالب موسيقي عصري، حيث جاء اللحن متجدداً من حيث الجمل الموسيقية والنقلات، اضافة الى التوزيع الموسيقي الحديث.