أول تعليق من أحمد جمال بعد حفل زفافه على فرح الموجي

أعرب الفنان أحمد جمال عن سعادته الشديدة بزاوجه من المطربة فرح الموجي وبحضور عدد كبير من أصدقائه وأهله فى حفل زفافه في أجواء مفعمة بالفرح والبهجة.

وشارك جمال عدد من الصور عبر «إنستجرام» وكتب :"الحمد لله بفضل ربنا أتممت زواجي على حبيبتي ونصي التاني اللي اختارها قلبي فرح الموجي في يوم كان كله فرح فعلًا وسط اصحابي واهلي وحبايبي وبشكر كل الناس اللي تعبت معايا اليوم ده شكر كبير اوي وحقيقي عرفت غلاوتي عندكم شكرًا لكل حد شارك في تجهيزات الفرح وفي اطلالتنا وفي تصويرنا وفي كل تفصيلة حصلت".



نشر المطرب احمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع إنستجرام ، مجموعة من صور حفل زفافه على فرح الموجى الذى أقيم فى أحد الفنادق الكبرى.

وتألقت زوجة أحمد جمال بفستان اسطورى أبيض منفوش اتسم بستايل فساتين السيندرلا و طرز بالفضى و هو ما أبرز أناقتها من تصميم سماح مهران .

وتميزت بميك اب من أنامل دينا راغب، و التى وضعت لها ألوان النود من احمر الشفاه ورسمة العيون البسيطة بالكحل الاسود.

وكان قد أقام الفنان أحمد جمال احتفالية خاصة وسط أهله وأصدقائه في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، قبل الموعد الرسمي لفرحه، حرصًا منه على مشاركة الفرحة مع أسرته وأهالي مدينته الذين لن يتمكنوا من حضور الزفاف في القاهرة.