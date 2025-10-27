قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العاهل الأردني: نحن ومصر على استعداد لتدريب قوات الأمن الفلسطينية بأعداد كبيرة
جدل برلماني حول مشروع الروشتة الطبية الرقمية.. نائبة: ستحدد جهات صرف الأدوية للمريض.. ونائب: من الصعب تعميمه
بعد مبادرة البنك المركزي.. خطوات فتح حساب بنكي للمصريين بالخارج
رئيس الوزراء يتابع الملفات المشتركة بين "التنمية المحلية" و"المالية"
شيخ الأزهر: لا سلام فى الشرق الأوسط بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
تفاصيل جديدة في سرقة متحف اللوفر بعد القبض على اللصين بمطار شارل ديجول
اشتروا أراضي وعقارات.. القبض على 4 تجار مخدرات غسلوا 70 مليون جنيه
بيراميدز يحسم الجدل بشأن التعاقد مع ديانج
حاكم دارفور: سقوط الفاشر لا يعني التفريط بالإقليم.. والأمم المتحدة تدعو لممر آمن
أعلنوا عن أنفسهم على الإنترنت.. القبض على شخصين وسيدة يمارسون الرذيلة والفجور بالدقهلية
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد عددًا من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في المحافظة
فن وثقافة

أول تعليق من أحمد جمال بعد حفل زفافه على فرح الموجي

أحمد جمال بعد حفل زفافه على فرح الموجي
أحمد جمال بعد حفل زفافه على فرح الموجي
علا محمد

أعرب الفنان أحمد جمال عن سعادته الشديدة بزاوجه من المطربة فرح الموجي وبحضور عدد كبير من أصدقائه وأهله فى حفل زفافه في أجواء مفعمة بالفرح والبهجة.

وشارك جمال عدد من الصور عبر «إنستجرام» وكتب :"الحمد لله بفضل ربنا أتممت زواجي على حبيبتي ونصي التاني اللي اختارها قلبي فرح الموجي في يوم كان كله فرح فعلًا وسط اصحابي واهلي وحبايبي وبشكر كل الناس اللي تعبت معايا اليوم ده شكر كبير اوي وحقيقي عرفت غلاوتي عندكم شكرًا لكل حد شارك في تجهيزات الفرح وفي اطلالتنا وفي تصويرنا وفي كل تفصيلة حصلت".


نشر المطرب احمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع إنستجرام ، مجموعة من صور حفل زفافه على فرح الموجى الذى أقيم فى أحد الفنادق الكبرى.

وتألقت زوجة أحمد جمال بفستان اسطورى أبيض منفوش اتسم بستايل فساتين السيندرلا و طرز بالفضى و هو ما أبرز أناقتها من تصميم سماح مهران .

وتميزت بميك اب من أنامل دينا راغب، و التى وضعت لها ألوان النود من احمر الشفاه ورسمة العيون البسيطة بالكحل الاسود.

وكان قد أقام  الفنان أحمد جمال احتفالية خاصة وسط أهله وأصدقائه في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، قبل الموعد الرسمي لفرحه، حرصًا منه على مشاركة الفرحة مع أسرته وأهالي مدينته الذين لن يتمكنوا من حضور الزفاف في القاهرة.

الفنان أحمد جمال المطربة فرح الموجي أحمد جمال زوجة أحمد جمال احتفالية خاصة وسط أهل

إليسا
أستون مارتن
السيارات الكهربائية
الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

