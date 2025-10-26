شيماء سيف تنشر صور حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

شاركت الفنانة شيماء سيف جمهورها مجموعة صور من حفل زفاف الفنان أحمد جمال والفنانة فرح الموجي، حفيدة الموسيقار الراحل محمد الموجي، الذي أقيم مساء أمس بحضور عدد من نجوم الفن.

ونشرت شيماء الصور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلّقت:"فرح الجميل أحمد جمال، ربنا يسعدكم يا رب ويحفظكم ويبارك لكم في حياتكم".

وكان قد أقام الفنان أحمد جمال احتفالية خاصة وسط أهله وأصدقائه في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، قبل الموعد الرسمي لفرحه، حرصًا منه على مشاركة الفرحة مع أسرته وأهالي مدينته الذين لن يتمكنوا من حضور الزفاف في القاهرة.

وشهدت الاحتفالية أجواء مليئة بالفرح والدفء، حيث عبّر أحمد جمال عن سعادته الكبيرة بتواجده بين أهله في طنطا، مؤكدًا أن “الفرحة الحقيقية دايمًا بتكون وسط الناس اللي بدأ منهم الطريق.”

ويُعد احمد جمال من الأصوات الشابة المتميزة على الساحة الغنائية، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل إحساسه العالي واختياره الدقيق لأغانيه.



‏آخر أعماله كانت أغنية «حلو التان» التي طرحها في أغسطس 2025، وحققت نجاحًا واسعًا على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، لما حملته من أجواء صيفية مرحة ولمسة رومانسية خفيفة ميّزت أسلوبه الغنائي المتجدد.



