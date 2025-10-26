أحمد شوبير ينتقد تصرفات بعض جماهير الأهلي أمام إيجل نوار

أعرب الإعلامي أحمد شوبير، الحارس الأسبق للنادي الأهلي ومنتخب مصر، عن استيائه من تصرف بعض مُشجعي الأهلي خلال مواجهة إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا، بعد ملاحظته انشغال بعضهم عن متابعة المباراة لفترات طويلة.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي على أون سبورت، إن لاعبي الأهلي لا يجب أن يدفعوا ثمن أي خلاف بين الجماهير والإدارة، مؤكدًا أن الفريق يقدّر دائمًا دعم جمهوره ويحترم تحيته.

وأضاف أن مساندة الجماهير تشكل عنصرًا مهمًا في تحقيق النتائج، متسائلًا: عن تأثير مثل هذا السلوك لو حدث أمام منافسين كبار مثل بيراميدز أو الزمالك، ومطالبًا الجماهير بالتعبير عن أي اعتراضات بطريقة لا تؤثر على أداء اللاعبين داخل الملعب.