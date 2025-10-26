أحمد شوبير يكشف مصير الأجانب في الأهلي قبل موسم الانتقالات الشتوية

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، مصير اللاعبين الأجانب في صفوف النادي الأهلي مع اقتراب موسم الانتقالات الشتوية، في ظل رغبة الفريق في تدعيم خط الهجوم بلاعب أجنبي مميز.

وقال شوبير:«بالنسبة للاعبين الأجانب، بن شرقي وبن رمضان مفيش عليهما مشكلة وضامنين البقاء، ويبقى الجدل حول الثلاثي جراديشار وداري وديانج، وداري معضلة كبيرة والملف بالكامل مع ييس توروب، مدرب الفريق».

ونفى شوبير كل ما تردد عن عروض مالية ضخمة لرحيل ديانج، موضحًا:«كل ما تردد عن 2 مليون دولار أو 3 مليون لديانج كلام لا أساس له من الصحة، والمدرب ينتظر رؤية أشرف داري في الملعب، والحقيقة الإصابات كثيرة في الأندية فده أمر صعب».

وأضاف شوبير:«الجمهور مستني بطولة السوبر يشوف توروب هيعمل إيه في أول بطولة، فلا تستعجلوا في الحكم على اللاعبين».

ويضم الأهلي في قائمته الحالية خمسة لاعبين أجانب: الثنائي المغربي أشرف داري وأشرف بن شرقي، والتونسي محمد علي بن رمضان، والمالي أليو ديانج، والسلوفيني نيتس جراديشار.