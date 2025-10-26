شوبير: إعلام الأهلي لا ينصف نجلي رغم أنه خاض 9 مباريات بشباك نظيفة

وجّه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات لاذعة لإعلام النادي الأهلي، متهمًا إياه بتجاهل ما يقدمه نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول، من أداء مميز خلال الفترة الماضية.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي عبر «راديو أون سبورت»، إن مواجهة الأهلي أمام إيجل نوار في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف، كانت فرصة مهمة لنجله لاستعادة الثقة بنفسه، مؤكدًا أن خروجه بشباك نظيفة يعكس التطور الكبير في مستواه الفني.

وأضاف شوبير:«الموسم الماضي، مصطفى شوبير خرج بشباك نظيفة في 9 مباريات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لكن للأسف إعلام الأهلي لم يسلّط الضوء على هذا الأمر إطلاقًا».

وأوضح أن الحارس الشاب حصل على دعم كبير من الجهاز الفني وزملائه في الفريق، لكنه شدد على أن الدعم المعنوي من داخل النادي نفسه له تأثير أقوى وأعمق، قائلاً:«لما يكون الدعم من بيتك بيكون له طعم تاني وأثر أكبر».