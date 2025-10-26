شوبير يكشف موقف الأهلي وبيراميدز من نجم الزمالك

دافع الإعلامي أحمد شوبير عن لاعب نادي الزمالك الشاب محمد السيد، بعد موجة الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا من جانب جماهير الفريق، مؤكدًا أن اللاعب يملك إمكانيات جيدة ويحتاج إلى الدعم والثقة من جمهوره.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي عبر «راديو أون سبورت»، إن محمد السيد يقدم مستوى محترم رغم صغر سنه، مشيرًا إلى أن الانتقادات الموجهة إليه غير مبررة، وأضاف:«محمد السيد لاعب كويس وبيقدم مستوى محترم، لكن للأسف بيتعرض لهجوم غير مبرر من جماهير الزمالك، لازم نصبر عليه».

وتحدث شوبير عن الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول وجود مفاوضات من النادي الأهلي مع اللاعب، قائلاً:«معرفش بصراحة إذا كان الأهلي بيفاوضه، لكن ممكن، اللاعب صغير ومميز، ومن الطبيعي إن الأندية تتابعه».

وأشار الإعلامي إلى احتمالية دخول نادي بيراميدز في سباق التعاقد مع اللاعب، مضيفًا:«بيراميدز؟ ممكن برضه، واللاعب نفسه بيقول إن عنده عروض احتراف خارجية، وبيطلب من الزمالك يقعدوا معاه ويقدموا له عرض رسمي علشان يقدر يحدد مصيره».