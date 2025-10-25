قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شركات السياحة: ضوابط الحج تضمن حقوق الحجاج وراحتهم وسلامتهم
مجرد إشاعة.. ماذا قال منتخب مصر عن أنباء طلب تجنيس خوان بيزيرا ؟
وزير الخارجية: مشاركة تركيا أساسية في جهود التعافي وإعادة الإعمار بغزة
الأوقاف تؤكد حياد المساجد التام وتحظر استخدامها في الدعاية الانتخابية
2833 جنيه.. أفضل شهادة بنكية من الأهلي بعائد شهري
وزير الخارجية : اتفاق شرم الشيخ حجر أساس لوقف الحرب في غزة واستقرار المنطقة
مستقبل وطن يوفر شقة إيجار لـ عم غريب المسن الذي صفعه أحد الملاك بالسويس
تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار
هولندا تثمن جهود مصر في غزة.. وتؤكد دعم اتفاق شرم الشيخ
مبعوث بوتين: الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا قريبون من حل دبلوماسي
معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية
بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي
رياضة

عمر مرموش في مران مانشستر سيتي .. صور

باسنتي ناجي

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات لـ اللاعب عمر رموش من مران مانشستر سيتي.

مران مانشستر سيتي:

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"عمر مرموش من مران مانشستر سيتي".

واليكم الصور:

محمد صلاح ومرموش ضمن قائمة أعلى 10 لاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي 2025:

وتواجد النجمان المصريان محمد صلاح، لاعب ليفربول، وعمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، ضمن قائمة أعلى 10 لاعبين راتبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2025، بحسب تقرير نشرته شبكة lentedesportiva العالمية.

صلاح في المركز الثاني خلف هالاند

استعرض التقرير قائمة الرواتب الأسبوعية والسنوية لأبرز نجوم «البريميرليج»، موضحًا أن محمد صلاح يحتل المركز الثاني براتب أسبوعي يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 20.8 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وأشادت الشبكة بصلاح، مشيرة إلى أنه «ليس مجرد أيقونة في ليفربول، بل أحد أعظم المهاجمين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز»، مؤكدة أن «ثباته أمام المرمى وقدرته على الحسم ميزاه على مدار سنوات، وراتبه يعكس مكانته الأسطورية وتأثيره الكبير داخل وخارج الملعب».

وجاء عمر مرموش في المركز الثامن ضمن الترتيب، براتب أسبوعي قدره 295 ألف جنيه إسترليني، وبإجمالي سنوي يصل إلى 15.34 مليون جنيه إسترليني.

ووصفت الشبكة المهاجم المصري بأنه «واحد من أبرز النجوم الصاعدين في مانشستر سيتي»، موضحة أن مرموش أضاف «سرعة كبيرة وذكاء تكتيكي ومباشرة في الأداء إلى هجوم بيب جوارديولا»، ما جعله يرسخ مكانته بين نخبة اللاعبين الأعلى دخلًا في الدوري الإنجليزي.

ترتيب أعلى 10 لاعبين راتبًا في الدوري الإنجليزي 2025

  1. إرلينج هالاند (مانشستر سيتي) – 525,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا / 27.3 مليون سنويًا
  2. محمد صلاح (ليفربول) – 400,000 أسبوعيًا / 20.8 مليون سنويًا
  3. كاسيميرو (مانشستر يونايتد) – 350,000 أسبوعيًا / 18.2 مليون سنويًا
  4. فيرجيل فان دايك (ليفربول) – 350,000 أسبوعيًا / 18.2 مليون سنويًا
  5. رحيم سترلينج (تشيلسي) – 325,000 أسبوعيًا / 16.9 مليون سنويًا
  6. برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) – 300,000 أسبوعيًا / 15.6 مليون سنويًا
  7. برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) – 300,000 أسبوعيًا / 15.6 مليون سنويًا
  8. عمر مرموش (مانشستر سيتي) – 295,000 أسبوعيًا / 15.34 مليون سنويًا
  9. كاي هافيرتز (آرسنال) – 280,000 أسبوعيًا / 14.56 مليون سنويًا
  10. ألكسندر إيزاك (ليفربول) – 280,000 أسبوعيًا / 14.56 مليون سنويًا.
