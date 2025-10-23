محمد صلاح ومرموش ضمن قائمة أعلى 10 لاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي 2025

تواجد النجمان المصريان محمد صلاح، لاعب ليفربول، وعمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، ضمن قائمة أعلى 10 لاعبين راتبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2025، بحسب تقرير نشرته شبكة lentedesportiva العالمية.

صلاح في المركز الثاني خلف هالاند

استعرض التقرير قائمة الرواتب الأسبوعية والسنوية لأبرز نجوم «البريميرليج»، موضحًا أن محمد صلاح يحتل المركز الثاني براتب أسبوعي يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 20.8 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وأشادت الشبكة بصلاح، مشيرة إلى أنه «ليس مجرد أيقونة في ليفربول، بل أحد أعظم المهاجمين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز»، مؤكدة أن «ثباته أمام المرمى وقدرته على الحسم ميزاه على مدار سنوات، وراتبه يعكس مكانته الأسطورية وتأثيره الكبير داخل وخارج الملعب».

وجاء عمر مرموش في المركز الثامن ضمن الترتيب، براتب أسبوعي قدره 295 ألف جنيه إسترليني، وبإجمالي سنوي يصل إلى 15.34 مليون جنيه إسترليني.

ووصفت الشبكة المهاجم المصري بأنه «واحد من أبرز النجوم الصاعدين في مانشستر سيتي»، موضحة أن مرموش أضاف «سرعة كبيرة وذكاء تكتيكي ومباشرة في الأداء إلى هجوم بيب جوارديولا»، ما جعله يرسخ مكانته بين نخبة اللاعبين الأعلى دخلًا في الدوري الإنجليزي.

ترتيب أعلى 10 لاعبين راتبًا في الدوري الإنجليزي 2025