هل يجوز اقتراض المال بفائدة من صديقي؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
موعد طرح المرحلة الثانية من شقق الإسكان 2025 لمنخفضي ومتوسطي الدخل عبر منصة مصر العقارية
خطر إنفلونزا الطيور يثير الذعر في ألمانيا.. هل ينتشر المرض بالخارج؟
آي صاغة: الذهب يعاود الارتفاع وسط تجدد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التجاري
البرلمان العربي يستنكر مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
شؤون اللاجئين" الفلسطينية ترحب بقرارات العدل الدولية الذي يلزم الاحتلال بالتعاون مع الأونروا
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
نتنياهو يكشف مفاجأة مدوية بشأن قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
وفدا حركتي حماس وفتح يلتقيان الآن في القاهرة
رئيس إيطاليا يفتتح معرض "كنوز الفراعنة" في روما
بن غفير يهاجم ترامب.. إسرائيل دولة ذات سيادة ومروان البرغوثي لن يفرج عنه أو يحكم غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمد صلاح ومرموش ضمن قائمة أعلى 10 لاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي 2025

حمزة شعيب

تواجد النجمان المصريان محمد صلاح، لاعب ليفربول، وعمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، ضمن قائمة أعلى 10 لاعبين راتبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2025، بحسب تقرير نشرته شبكة lentedesportiva العالمية.

صلاح في المركز الثاني خلف هالاند

استعرض التقرير قائمة الرواتب الأسبوعية والسنوية لأبرز نجوم «البريميرليج»، موضحًا أن محمد صلاح يحتل المركز الثاني براتب أسبوعي يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 20.8 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وأشادت الشبكة بصلاح، مشيرة إلى أنه «ليس مجرد أيقونة في ليفربول، بل أحد أعظم المهاجمين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز»، مؤكدة أن «ثباته أمام المرمى وقدرته على الحسم ميزاه على مدار سنوات، وراتبه يعكس مكانته الأسطورية وتأثيره الكبير داخل وخارج الملعب».

وجاء عمر مرموش في المركز الثامن ضمن الترتيب، براتب أسبوعي قدره 295 ألف جنيه إسترليني، وبإجمالي سنوي يصل إلى 15.34 مليون جنيه إسترليني.

ووصفت الشبكة المهاجم المصري بأنه «واحد من أبرز النجوم الصاعدين في مانشستر سيتي»، موضحة أن مرموش أضاف «سرعة كبيرة وذكاء تكتيكي ومباشرة في الأداء إلى هجوم بيب جوارديولا»، ما جعله يرسخ مكانته بين نخبة اللاعبين الأعلى دخلًا في الدوري الإنجليزي.

ترتيب أعلى 10 لاعبين راتبًا في الدوري الإنجليزي 2025

  1. إرلينج هالاند (مانشستر سيتي) – 525,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا / 27.3 مليون سنويًا
  2. محمد صلاح (ليفربول) – 400,000 أسبوعيًا / 20.8 مليون سنويًا
  3. كاسيميرو (مانشستر يونايتد) – 350,000 أسبوعيًا / 18.2 مليون سنويًا
  4. فيرجيل فان دايك (ليفربول) – 350,000 أسبوعيًا / 18.2 مليون سنويًا
  5. رحيم سترلينج (تشيلسي) – 325,000 أسبوعيًا / 16.9 مليون سنويًا
  6. برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) – 300,000 أسبوعيًا / 15.6 مليون سنويًا
  7. برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) – 300,000 أسبوعيًا / 15.6 مليون سنويًا
  8. عمر مرموش (مانشستر سيتي) – 295,000 أسبوعيًا / 15.34 مليون سنويًا
  9. كاي هافيرتز (آرسنال) – 280,000 أسبوعيًا / 14.56 مليون سنويًا
  10. ألكسندر إيزاك (ليفربول) – 280,000 أسبوعيًا / 14.56 مليون سنويًا.
