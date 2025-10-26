أحمد شوبير يكشف تفاصيل إصابة الشناوي وأدائه أمام الاتحاد

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة حول أداء محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، خلال مواجهة الاتحاد الأخيرة، وما تبعها من ترتيبات فنية.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير» على إذاعة أون سبورت إف إم، أن الشناوي كان يعاني من نزلة برد قبل المباراة، لكنه أصر على المشاركة في اللقاء.

وأشار شوبير إلى أن الحارس شعر أثناء المباراة بـ إجهاد في العضلة الضامة، مما دفع مدرب حراس المرمى إلى تنبيه البديل مصطفى شوبير للاستعداد للدخول حال الحاجة.

وشدد الإعلامي على أن الشناوي قدم أداءً جيدًا في المباراة، مؤكدًا أنه لا يتحمل مسؤولية هدف الاتحاد الذي سكن شباكه.