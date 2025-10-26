قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من الصناعة إلى التعليم.. مدبولي يفاجئ مدرسة ابتدائية بالسويس ويتفقد سير العملية التعليمية
الطفلة ريـتـاج.. الفلسطينية التي جلست بجوار الرئيس السيسي تحمل وجع غزة
بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف
أسامة حسني يكشف عن منافس القلعة الحمراء.. تفاصيل
محافظ الدقهلية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات للمواطنين
ببطاقات مضروبة.. موظفان بخدمة العملاء يستوليان على أرقام هواتف المواطنين المميزة لإعادة بيعها
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مقتل 4 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ 88 مليون جنيه
ماليزيا والبرازيل تؤيدان الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة في غزة
تفاصيل جديدة في دعوي حبس رفعتها طليقة نجم الأهلي | خاص
سعر أشهر عيار ذهب صباح اليوم 26-10-2025
موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا
كيفية الاستعلام و سداد مخالفات المرور إلكترونيا
بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

رنا عصمت

نشر المطرب احمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع إنستجرام ، مجموعة من صور حفل زفافه على فرح الموجى الذى أقيم مساء أمس فى إحدى الفنادق الكبرى.

وتألقت زوجة أحمد جمال بفستان اسطورى أبيض منفوش اتسم بستايل فساتين السيندرلا و طرز بالفضى و هو ما أبرز أناقتها من تصميم سماح مهران .

وتميزت بميك اب من أنامل دينا راغب، و التى وضعت لها ألوان النود من احمر الشفاه ورسمة العيون البسيطة بالكحل الاسود.

وكان قد أقام  الفنان أحمد جمال احتفالية خاصة وسط أهله وأصدقائه في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، قبل الموعد الرسمي لفرحه، حرصًا منه على مشاركة الفرحة مع أسرته وأهالي مدينته الذين لن يتمكنوا من حضور الزفاف في القاهرة.

وشهدت الاحتفالية أجواء مليئة بالفرح والدفء، حيث عبّر أحمد جمال عن سعادته الكبيرة بتواجده بين أهله في طنطا، مؤكدًا أن “الفرحة الحقيقية دايمًا بتكون وسط الناس اللي بدأ منهم الطريق.”

ويُعد  احمد جمال من الأصوات الشابة المتميزة على الساحة الغنائية، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل إحساسه العالي واختياره الدقيق لأغانيه.


‏آخر أعماله كانت أغنية «حلو التان» التي طرحها في أغسطس 2025، وحققت نجاحًا واسعًا على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، لما حملته من أجواء صيفية مرحة ولمسة رومانسية خفيفة ميّزت أسلوبه الغنائي المتجدد.

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

