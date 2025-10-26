بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

نشر المطرب احمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع إنستجرام ، مجموعة من صور حفل زفافه على فرح الموجى الذى أقيم مساء أمس فى إحدى الفنادق الكبرى.

وتألقت زوجة أحمد جمال بفستان اسطورى أبيض منفوش اتسم بستايل فساتين السيندرلا و طرز بالفضى و هو ما أبرز أناقتها من تصميم سماح مهران .

وتميزت بميك اب من أنامل دينا راغب، و التى وضعت لها ألوان النود من احمر الشفاه ورسمة العيون البسيطة بالكحل الاسود.

وكان قد أقام الفنان أحمد جمال احتفالية خاصة وسط أهله وأصدقائه في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، قبل الموعد الرسمي لفرحه، حرصًا منه على مشاركة الفرحة مع أسرته وأهالي مدينته الذين لن يتمكنوا من حضور الزفاف في القاهرة.

وشهدت الاحتفالية أجواء مليئة بالفرح والدفء، حيث عبّر أحمد جمال عن سعادته الكبيرة بتواجده بين أهله في طنطا، مؤكدًا أن “الفرحة الحقيقية دايمًا بتكون وسط الناس اللي بدأ منهم الطريق.”

ويُعد احمد جمال من الأصوات الشابة المتميزة على الساحة الغنائية، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل إحساسه العالي واختياره الدقيق لأغانيه.



‏آخر أعماله كانت أغنية «حلو التان» التي طرحها في أغسطس 2025، وحققت نجاحًا واسعًا على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، لما حملته من أجواء صيفية مرحة ولمسة رومانسية خفيفة ميّزت أسلوبه الغنائي المتجدد.