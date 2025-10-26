نجوم الفن يشاركون أحمد جمال وفرح الموجي فرحتهما في حفل زفاف أسطوري بالقاهرة|فيديو

أُقيم مساء أمس حفل زفاف الفنان أحمد جمال على المطربة فرح الموجي، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وسط أجواء مليئة بالبهجة وبحضور نخبة من نجوم الفن والموسيقى.

بدأت الاحتفالية بعقد القِران في أجواء عائلية بسيطة، قبل أن تنطلق فقرات الحفل الذي اتسم بالفخامة والتنظيم المميز. تألقت العروس بفستان زفاف أنيق من تصميم سماح مهران، بينما اختار العريس بدلة كلاسيكية أنيقة من توقيع عمر حجاج.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، من بينهم هاني رمزي، جنات، رنا سماحة، مصطفى قمر ، تامر عاشور ، رامي صبري ، حنات ، روجينا ، أشرف زكي ، مي فاروق ، محمد العمروسي ، غيرهم كثير من النجوم إلى جانب مجموعة من الموسيقيين والمنتجين. كما شارك عدد من الفنانين في تقديم فقرات غنائية خاصة، حيث قدّم العروسان ديو غنائيًا رومانسيًا نال إعجاب الحضور.

تميز الحفل بتنسيق بصري مميز، مع عروض “فاير شو” وإضاءة ساحرة أضفت طابعًا احتفاليًا راقيًا على الليلة. وتولى مهمة التصوير الفوتوغرافي كريم مسلم الذي حرص على توثيق اللحظات المميزة للعروسين.

يُذكر أن فرح الموجي تنتمي لعائلة فنية عريقة، فهي ابنة الموسيقار الكبير محمد الموجي، بينما يُعد أحمد جمال من أبرز الأصوات الغنائية الشابة في مصر، واشتهر بعد مشاركته في برنامج Arab Idol قبل أن يحقق نجاحات كبيرة في الساحة الغنائية.

وفي ختام الحفل، عبّر أحمد جمال عن سعادته بزواجه قائلاً: الفرحة الحقيقية هي لما تبقى وسط الناس اللي بدأوا معاك الطريق”.

ليبدأ الثنائي معًا فصلًا جديدًا من حياتهما وسط أمنيات الجميع لهما بالسعادة والتوفيق.

شاهد:



https://www.facebook.com/share/r/16o4k5dvAv/

https://www.facebook.com/share/r/1A5PzD6DdA/



https://www.facebook.com/share/r/1A3hfe4yhW/