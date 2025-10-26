قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل
نجوم الفن يشاركون أحمد جمال وفرح الموجي فرحتهما في حفل زفاف أسطوري بالقاهرة|فيديو
دوري أبطال إفريقيا.. قائمة بيراميدز في مواجهة التأمين الإثيوبي
ترامب: قطر تعد قوات لحفظ السلام في غزة لضمان استمرار وقف إطلاق النار
هل يجوز صلاة سُنة الفجر بعد الأذان الأول؟ .. اعرف وقتها الصحيح
سفير مصر في لندن يبحث مع الخارجية البريطانية الارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية
طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو
ياسر ريان: توروب استسهل مواجهة نوار البوروندي.. وتغييراته أربكت الأهلي
المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية: صالة نادي النادي جاهزة لكل المنافسات وتستوعب 7500 متفرج|فيديو
الحكم في استئناف إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر.. اليوم
زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجوم الفن يشاركون أحمد جمال وفرح الموجي فرحتهما في حفل زفاف أسطوري بالقاهرة|فيديو

النجم أحمد جمال و الفنانة فرح الموجي
النجم أحمد جمال و الفنانة فرح الموجي
تصوير محمد زاهر   -  
أوركيد سامي

أُقيم مساء أمس حفل زفاف الفنان أحمد جمال على المطربة فرح الموجي، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وسط أجواء مليئة بالبهجة وبحضور نخبة من نجوم الفن والموسيقى.

بدأت الاحتفالية بعقد القِران في أجواء عائلية بسيطة، قبل أن تنطلق فقرات الحفل الذي اتسم بالفخامة والتنظيم المميز. تألقت العروس بفستان زفاف أنيق من تصميم سماح مهران، بينما اختار العريس بدلة كلاسيكية أنيقة من توقيع عمر حجاج.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، من بينهم هاني رمزي، جنات، رنا سماحة،  مصطفى قمر ، تامر عاشور ، رامي صبري ، حنات ، روجينا ، أشرف زكي ، مي فاروق ، محمد العمروسي ،  غيرهم كثير من النجوم إلى جانب مجموعة من الموسيقيين والمنتجين. كما شارك عدد من الفنانين في تقديم فقرات غنائية خاصة، حيث قدّم العروسان ديو غنائيًا رومانسيًا نال إعجاب الحضور.

تميز الحفل بتنسيق بصري مميز، مع عروض “فاير شو” وإضاءة ساحرة أضفت طابعًا احتفاليًا راقيًا على الليلة. وتولى مهمة التصوير الفوتوغرافي كريم مسلم الذي حرص على توثيق اللحظات المميزة للعروسين.

يُذكر أن فرح الموجي تنتمي لعائلة فنية عريقة، فهي ابنة الموسيقار الكبير محمد الموجي، بينما يُعد أحمد جمال من أبرز الأصوات الغنائية الشابة في مصر، واشتهر بعد مشاركته في برنامج Arab Idol قبل أن يحقق نجاحات كبيرة في الساحة الغنائية.

وفي ختام الحفل، عبّر أحمد جمال عن سعادته بزواجه قائلاً: الفرحة الحقيقية هي لما تبقى وسط الناس اللي بدأوا معاك الطريق”.

ليبدأ الثنائي معًا فصلًا جديدًا من حياتهما وسط أمنيات الجميع لهما بالسعادة والتوفيق.

شاهد:


https://www.facebook.com/share/r/16o4k5dvAv/

https://www.facebook.com/share/r/1A5PzD6DdA/


https://www.facebook.com/share/r/1A3hfe4yhW/

فرح الموجي أحمد جمال اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

صفع مسن السويس

كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. شقق وإيجار شهري.. دعم غير مسبوق لـ عم غريب

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي

حادث طريق السويس

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

كارثة طريق السويس

كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين

عدادات الكهرباء

تصل إلى 378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

مشغولات ذهبية

15 جنيها في الجرام .. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟

إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر 2025.. أسعار التذاكر وخطوات الحجز

إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر 2025.. أسعار التذاكر وخطوات الحجز

ترشيحاتنا

عمرو أديب

عمرو أديب يعلّق على إدخال معدات وفرق للبحث عن الجثث الإسرائيلية

عمرو أديب

عمرو أديب: قطاع غزة يحتاج 800 شاحنة مساعدات يوميًا لتأمين الطعام والشراب

السيارات الكهربائية

هل الوقت مناسب لشراء السيارات؟.. خبير يكشف

بالصور

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فستان لافت.. ريهام أيمن تخطف الانظار بظهورها الأخير

ريهام أيمن
ريهام أيمن
ريهام أيمن

الصور الأولى لجلسة تصوير حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

أحمد جمال وفرح الموجي
أحمد جمال وفرح الموجي
أحمد جمال وفرح الموجي

معلومات لا تعرفها عن تفشّي الدفتيريا الجديد في أوروبا.. سلالة غامضة تُثير القلق بين الخبراء

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

فيديو

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

عايدة الأيوبي

فلكلور مصري.. لأول مرة عايدة الأيوبي تغني بالصعيدي في “لما قال“

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد