«هي» يشارك في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك

يشارك الفيلم التسجيلي «هي» للمخرج عاطف شكري، من إنتاج المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، في المسابقة الرسمية للمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، والمقام بمدينة نيويورك في الفترة من 31 أكتوبر حتى 2 نوفمبر.

حيث يسلط الفيلم الضوء على قصة ملهمة مليئة بالتحدي والإصرار من خلال رحلة الدكتورة إيمان كريم، التي واجهت الإعاقة بعزيمة قوية وإيمان لا يتزعزع، لتصبح واحدة من النماذج الإنسانية البارزة في المجتمع.

ويضم الفيلم شهادات لعدد من الشخصيات العامة، من بينهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الاجتماعي الأسبق، والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية.

شارك في تنفيذ الفيلم المؤلف الموسيقي راجح داوود، ومدير التصوير مصطفى نبيل، والمونتير نسمة مصطفى، والجرافيك أحمد السرجاني، والصوت والمكساج بسام فرحات، وإدارة الإنتاج أحمد رفاعي وجيهان إبراهيم، والإنتاج الفني رانية محمود، فيما صمم البوستر الرسمي الفنان هيثم الباجوري.

ويُعد الفيلم رسالة أمل تؤكد أن الإرادة تصنع المستحيل، وأن النجاح لا تحده الإعاقة، ليواصل المركز القومي للسينما من خلاله دعمه للأعمال التي تعكس قصصًا إنسانية ملهمة وتجسد قيم العزيمة والإصرار في المجتمع المصري.