للعام الثاني.. الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض يوم مصر بالأكاديمية العسكرية
الاسكندرية: العقار المنهار جزئيا صادر له قرارين بهدم جزئي وترميم
وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار
مجلس الشباب العربي يناقش تعزيز الحوار المشترك حول قضايا النشء.. غدا
حتى 11 دورًا.. المستندات المطلوبة لتراخيص تعلية وتعديل المباني
جيش الإحتلال يتهم يونيفيل بإسقاط مسيرة في جنوب لبنان
السجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية في هذه الحالة
مقاتلون مقربون من الجيش السوداني: الفاشر لم تسقط والاشتباكات متواصلة
الإحصاء يعلن نتائج التعداد الاقتصادي السادس: 3.9 مليون منشأة و15.2 مليون مشتغل
جامعة الدول: زيارة أبو الغيط لـ بيروت لدعم الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على أراضيها
شهيد ومصابون خلال قصف إسرائيلي استهدف عبسان الكبيرة في خان يونس
لطلاب الثانوي .. غرامة غياب ورسوم لإعادة القيد لضمان انتظامهم في الدراسة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة

أحمد إبراهيم

تحتفل اليوم النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها، التي تعد واحدة من اهم مطربات الوطن العربي وصاحبة شعبية كبيرة، ومنحها جمهورها لقب ملكة الاحساس لتميزها بالاغاني الرومانسية.

نشأة الفنانة اللبنانية إليسا 

إليسا من مواليد دير الاحمر بـ لبنان ، وتتنمى لمواليد برج العقرب، وما لا يعرفه الكثيرون ان اليسا لم تكمل دراستها الجامعية بسبب رغبتها في احتراف مجال الفن وكان أول البوماتها بدي دوب عام 1999.

معاناة إليسا مع مرض السرطان 

وعانت إليسا على مدار اشهر طويلة من مرض سرطان الثدي الذي انتصرت عليه بكل قوة و عزيمة و اصرار ، لتتحول لايقونة وسفيرة للتوعية من هذا المرض الخبيث.

وارتبطت مراحل اصابة اليسا بالسرطان بتواريخ هامة في حياتها حتى وصلت لهدفها وتماثلت الشفاء تماما منه، وكشفت النجمة اللبنانية عن تلك الرحلة الصعبة خلال كليبها “ الى كل اللي بيحبوني”

 وفي 26 ديسمبر 2017 خضعت فيه اليسا للفحوصات الطبية في احد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت و كانت نتيجتها انها مصابة بالمرحلة الاولى من سرطان الثدي .

تلقت اليسا الخبر بكل قوة وأكبر دليل على ذلك إحيائها لحفل رأس السنة في دبي بعد علمها بمرضها بايام.

بينما فى 12 يناير 2018 بدأت اليسا على الفور مرحلة علاجها من سرطان الثدي من خلال تلقيها جلسات العلاج الإشعاعي مرتين يوميا وسط تكتم كبير على تفاصيل المرض حتى لا تسبب الضيق والحزن لجمهورها.

وفى 3 فبراير 2018 سقطت اليسا على المسرح اثناء احيائها لحفلها الغنائي في القرية العالمية بدبي في الامارات العربية المتحدة بسبب شعورها بالارهاق نتيجة للعلاج المكثف و القاسي الذي تخضع اليه، وبررت وقتها لوسائل الاعلام وعكتها الصحية انها غابت عن الوعي بسبب انخفاض في ضغط الدم.

وأما في 3 مارس 2018 بدأت اليسا تسجيل اغنيات البومها الى كل اللي بيحبوني وكان غالبية فريق العمل لا يعلموا اصابتها بالسرطان، ولكنها في ذات يوم قررت اخبار الملحن محمد يحيى انها تعاني من السرطان وتتعالج وانها قوية وعلى ما يرام.

محمد يحيى هو ملحن اغنية " الى كل اللي بيحبوني" التي اهدتها للاشخاص الذين ساندوها في أزماتها وايضا لجمهوره.

وفى 10 يوليو2018 بدأت اليسا تصوير كليب " الى كل اللي بيبحوني" الذي جسد معاناتها مع المرض الخبيث مع المخرجة اللبنانية انجي جمال مستعينة باصدقائها المقربين وبتسجيلات صوتية حقيقة لها وهي تبكي ، لتعلن عن انتصارها على السرطان و تعافيها منه تمامًا.

وأخيرا فى يوم7 اغسطس 2018 كان موعد طرح كليب الى كل اللي بيحبوني، فلم يكن يوما عاديا في الوطن العربي بل تحولت مواقع التواصل الاجتماعي لصفحات دعم من جمهورها و نجوم الفن لتهنئة اليسا على تعافيها من السرطان وسط دموع فرحة وحزن ومشاعر مختلطة.

حلم الأمومة للنجمة إليسا 

من ناحية أخري كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، مفاجأة خلال فيلمها الوثائقي It’s OK عبر منصة Netflix، وتحدثت عن أنجيلا السيسى والتى عوضتها عن حلم الأمومة وهى مديرة أعمالها وتدير حساباتها البنكية أيضا.

وقالت إليسا : أن أنجيلا كانت إحدى أكبر المعجبات لها، وتتواجد دائما في المطار أو الفندق التي تقيم به إليسا فور وصولها بمصر، وتوطدت علاقتهما عندما مرضت بالسرطان مؤخرا، وقويت علاقتي بأنجيلا لما جالي كانسر، وصلت لبنان وقعدت معايا عند الأطباء، وطول ما أنا بالمستشفى أنجيلا جنبي ما تركتني دقيقة بقيت بشوفها زي بنتي.

وأضافت إليسا :أنجيلا بتعيدني في عيد الأم، ولو عندي بنت مش هتعاملني زي ما بتعاملني أنجيلا، وهي مثل الشرطة دايمًا حطالي حدود، وبحب إن فيه حد خايف على فلوسي وعلى تعبي وأن أنجيلا تدير حساباتها البنكية وأنا معرفش إيه في حساباتي بس بغمض عيني وواثقة فيها بشكل أعمى، وقبل أنجيلا كان فيه فلوس بحطها على جنب وبقول لو إيه حصل مش هاجي جنبهم لأني شوفت كتير فنانين شافوا الشهرة بكل جوانبها وفي الآخر مش معاهم ليرة في الآخر وانا مبحبش أحتاج لحد.

وقالت أنجيلا السيسي عن إليسا: دايمًا بقول يارب يبقى عندي ربع قوتها، من زمان وأنا صغيرة بحب شخصيتها واستناها تيجي مصر وكنت ببقى مخضوضة لما أشوفها، وشافت فيا شخص بيعزها جدًا وخايف عليها في كل حاجة.

