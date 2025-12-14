جبر: مستشفى التأمين الصحي الشامل بالعاصمة الإدارية ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بصحة المواطن

أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مشروع إنشاء مستشفى التأمين الصحي الشامل بالعاصمة الإدارية الجديدة يُعد ترجمة حقيقية وواقعية لاهتمام الدولة بصحة المواطن، ويعكس رؤية واضحة لبناء منظومة صحية حديثة تقوم على إتاحة خدمات طبية متكاملة بجودة عالية لجميع منتفعي التأمين الصحي الشامل، خاصة في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة المحيطة بها.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن المستشفى يمثل إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، حيث تم تصميمه وفق أحدث المعايير الطبية العالمية، بما يضمن تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة تسهم في تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، وتدعم جهود الدولة في الارتقاء بالبنية التحتية للقطاع الصحي.

اهتمام الدولة بملف التأمين الصحي الشامل

وأشار القبطان محمود جبر إلى أن اهتمام الدولة بملف التأمين الصحي الشامل يعكس إيمانها بأن الصحة حق أصيل لكل مواطن، مؤكدًا أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة قومية تستهدف تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل وتوفير مظلة حماية صحية شاملة ومستدامة، قادرة على تلبية احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية.

وأضاف أن المتابعة المستمرة من الحكومة لمشروعات القطاع الصحي تؤكد الجدية في التنفيذ، وتسهم في سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين، مشددًا على أن هذه المشروعات تمثل استثمارًا حقيقيًا في الإنسان المصري.