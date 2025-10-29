قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران والسعودية تتفقان على تعزيز التعاون في مجالات الصحة والأدوية والمعدات الطبية
إيران تدين الهجوم على المدنيين في مدينة الفاشر السودانية
أزمة جديدة تضرب الزمالك.. محمد السيد يرفض التجديد لهذا السبب
تصادم باخرتين سياحيتين داخل هويس إسنا بالأقصر | تفاصيل
قطعة لبان يوميًا قد ترفع تركيزك وتنشط دماغك .. دراسة تكشف السر
دعاء الصباح.. 11 كلمة تحفظك من الجن والحسد ردّدها عند الخروج
أول مرة الناس تطلب تتصوّر معايا.. كريم فهمي: «حكايات بنات» كان وش السعد عليّ
ترامب: من المؤسف أنه ليس مسموحًا لي بالترشح لولاية ثالثة
كريم فهمي: جالي اكتئاب بعد مسلسل «220 يوم» وذهبت لدكتور نفسي
هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن في الأسواق | تعرّف عليها
أحمد عيد عبدالملك: لو زيزو قدّم 70% من مستواه الأهلي هيكسب كل حاجة
قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بإطلالة كاجوال بالجينز .. ملك زاهر تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام|شاهد

ملك زاهر
ملك زاهر
سارة عبد الله

شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، صورًا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وتألقت ملك زاهر بلوك ميك آب يبرز جمالها، وإطلالة كاجوال بالجينز الأنيق.

ونشرت ملك أحمد زاهر بوستر أولي تجاربها الإخراجية فيلم “شنطة سفر” عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام عبر خاصية الإستوري، وكتبت معلقة: “سعيدة وفخورة انى بقدملكم اول فيلم من اخراجي وتأليفي شنطة سفر”.

ملك أحمد زاهر فى رمضان 2025

يُذكر أن الفنانة ملك أحمد زاهر تألقت في مسلسل "سيد الناس" الذي عُرض في رمضان 2025.

وشارك في بطولة مسلسل "سيد الناس" إلى جانب النجم عمرو سعد، كل من: ريم مصطفى، إلهام شاهين، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، بشرى، إنجي المقدم، خالد الصاوي، صلاح عبد الله، منة فضالي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، أحمد رزق، محمود قابيل، رنا رئيس، إنجي كيوان، ساندي، جوري بكر، سليمان عيد، وسلوى عثمان، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

ملك أحمد زاهر انستجرام ملك زاهر

