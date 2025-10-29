نور علي تقف أمام تيم حسن في مسلسل "مولانا" رمضان 2026

في أول تعاون فني يجمعها بالنجم السوري تيم حسن، تشارك الفنانة نور علي في بطولة مسلسل "مولانا"، الذي يجري تصويره حاليًا استعدادًا لعرضه خلال الموسم الدرامي المقبل.

وأعربت نور علي في تصريحات تلفزيونية عن سعادتها الكبيرة بالوقوف لأول مرة أمام تيم حسن، مشيرة إلى أن العمل يمثل لها تجربة مميزة وتحديًا جديدًا في مسيرتها الفنية.

وقالت نور: "شخصية مولانا تحمل أبعادًا إنسانية عميقة، والعمل يطرح تساؤلات حول الإيمان، والسلطة، والهوية، ضمن قالب درامي شيّق."

وأضافت أن المسلسل يقدم "قصة إنسانية وإشكالية في آنٍ واحد"، موضحة أن الأحداث تتناول صراعات داخلية يعيشها الإنسان بين ما يؤمن به وما يفرضه الواقع.

يذكر أن مسلسل " مولانا ، يشارك فيه أيضاً الممثلة القديرة مني واصف و الممثلة نور علي و من انتاج شركة الصباح و اخراج سامر البرقاوي المقرر عرضه في رمضان 2026