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سيارة فارهة بأرقام تحمل اسمها.. ملك زاهر تثير الجدل في أحدث ظهور لها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سيارة فارهة بأرقام تحمل اسمها.. ملك زاهر تثير الجدل في أحدث ظهور لها

ملك زاهر
ملك زاهر
يارا أمين

أثارت الفنانة ملك أحمد زاهر، الجدل بعد نشرها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، تظهر فيها أمام سيارة فارهة بأرقام تحمل اسمها.

وظهرت ملك زاهر مرتدية فستان أبيض مع اكسسوارات بسيطة، ونسقت معها حقيبة يد صفراء.

ومن الناحية الجمالية وضعت ألوان هادئة في مكياجها، وتركت خصلات شعرها منسدلة على وجهها.

وكانت قد أعلنت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهرعن طرح أولي تجاربها الإخراجية والتأليف بفيلم “شنطة سفر” والذى من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة. 

ونشرت ملك أحمد زاهر بوستر الفيلم عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام عبر خاصية الإستوري، وكتبت معلقة: “سعيدة وفخورة انى بقدملكم اول فيلم من اخراجي وتأليفي شنطة سفر”.

ملك أحمد زاهر تشارك فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥

يُذكر أن الفنانة ملك أحمد زاهر تألقت في مسلسل "سيد الناس" الذي عُرض في رمضان 2025.

وشارك في بطولة مسلسل "سيد الناس" إلى جانب النجم عمرو سعد، كل من: ريم مصطفى، إلهام شاهين، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، بشرى، إنجي المقدم، خالد الصاوي، صلاح عبد الله، منة فضالي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، أحمد رزق، محمود قابيل، رنا رئيس، إنجي كيوان، ساندي، جوري بكر، سليمان عيد، وسلوى عثمان، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

ملك أحمد زاهر أحمد زاهر إنستجرام اكسسوارات شنطة سفر مسلسل سيد الناس

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