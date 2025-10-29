الجمهور يشيد بأداء رانيا يوسف في لينك

تواصل رانيا يوسف تألقها الفني هذا العام، بعد نجاحها الكبير في مسلسل "لينك" الذى حقق أعلى نسبة مشاهدات على Watch it و Dmc، ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة وتفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رانيا يوسف قدّمت في العمل شخصية “أسماء”، فهي امرأة تواجه تحديات الحياة العاطفية والاجتماعية بشجاعة وذكاء، وتعيش صراعات إنسانية قريبة من واقع كثير من النساء في المجتمع المعاصر.

وأشاد الجمهور بإحساسها العالي وتفاصيل أدائها الهادئ والقوي في الوقت نفسه، حيث نجحت رانيا يوسف في لفت الأنظار إلى عمق الشخصية، لتؤكد أنها لا تزال من أكثر النجمات قدرة على تقديم أدوار متنوعة ومركبة.

وجاءت عدة تعليقات من جانب الجمهور لتشيد بأدائها حيث علق البعض انها تظهر فى هذا العنل بشكل جديد وآداء مختلف وقوى يحمل كثير من المشاعر والاحاسيس المختلفة.

يعرض مسلسل «لينك»، من السبت الى الاربعاء، على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.

يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين ايمان ابوالدهب و احمد بلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.