ناطر اللحظة .. تعليق كاول سماحة على افتتاح المتحف المصري الكبير

علقت الفنانة كارول سماحة على احتفالية افتتح المصري الكبير.

وكتبت كاول عبر حسابها الشخصي اكس :ناطرة اللحظة التاريخية لافتتاح المتحف المصري الكبير



تشهد الأوساط المصرية حالة من الترقب الكبير مع اقتراب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد أحد أبرز الأحداث الثقافية والأثرية على مستوى العالم.



وجاءت الأسعار كما يلي:

- التذاكر العادية:

للمصريين: 200 جنيه للبالغين، و100 جنيه للأطفال والطلاب وكبار السن.

- للعرب والأجانب: 1450 جنيهًا للبالغين، و730 جنيها للأطفال والطلاب.

- للعرب والأجانب المقيمين في مصر: 730 جنيها للبالغين، و370 جنيها للأطفال والطلاب.

الجولات الإرشادية (Guided Tours):

- للمصريين: 350 جنيها للبالغين، و175 جنيها للأطفال والطلاب وكبار السن.

- للعرب والأجانب: 1950 جنيها للبالغين، و980 جنيها للأطفال والطلاب.

- للعرب والأجانب المقيمين: 980 جنيها للبالغين، و500 جنيه للأطفال والطلاب.