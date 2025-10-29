بـ لوك جديد.. ظهور لافت لـ هيدي كرم عبر إنستجرام

شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و ظهرت هيدي كرم بأطلالة صباحية عفوية من سيارتها، مما حازت الصورة علي اعجاب متابعيها.







وكانت قد أثارت الفنانة هيدي كرم الجدل بتصريحات جديدة لها، تحدثت فيها عن المفاهيم الخاطئة التي تربت عليها بعض الفتيات فيما يخص العلاقة المادية بين الزوج والزوجة.

وقالت هيدي ، في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: «إحنا اتربينا على إنه أنتي مش لازم تبقي مادية ومش لازم تبصي لفلوس، أنتي مش لازم تطلبي من جوزك فوق طاقته، لكن أحب أقولك عزيزتي المرأة إن أنتي ما بتفهميش حاجة خالص، وإنك اتربيتي غلط».

وأضافت: «الراجل لما بيكتب لك حاجة باسمك ده شكل من أشكال التقدير والحب والشكر، إنك زوجة وقفتي معاه ودعمتيه».