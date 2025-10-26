هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

تواصل الشركة المتحدة عرض احدث اعمالها التلفزيونية وهو مسلسل «وتر حساس» الجزء الثاني على قناة اون تي في المصرية، وخلال الاحداث ظهرت الفنانة نيرمين سيف الدين في دور «كوكي» الزوجة السابقة للفنان كمال أبو رية والذي يجسد شخصية «هاشم القاضي او إتش» وزوجته هي الفنانة هيدي كرم والتي تجسد شخصية «رغدة».



وصرحت نيرمين انها سعيدة بأن المخرج حسن البلاسي وهو المخرج المشارك للمخرج وائل فرج في اخراج المسلسل، اختارها لأداء هذا الدور امام نجوم بحجم الفنان كمال أبو رية والفنانة هيدي كرم.

وأضافت نيرمين انها تواجه بشكل مباشر شخصية رغدة صاحبة الجيم، حيث ان شخصية «كوكي» هي الاكس لشخصية «إتش» والذي يقع في مأزق حين يراها داخل الجيم وتوجه هيدي لها كلمات سخيفة نتيجة تلك المفاجأة وتسخر منها حين عرفت من هي.

واشارت نيرمين الى انها قررت قبل الدخول في المجال الفني ان تأخذ العديد من ورش اعداد الممثل مع مدربين كثر مثل: احمد تمام، والمخرج مجدي أبو عميرة، مروة جبريل.

واعلنت الفنانة نيرمين سيف الدين عن تركيزها الفترة المقبلة على التمثيل والمشاركة في الاعمال الفنية بجانب عملها كسيدة اعمال حتى تصل لمرحلة الاحتراف وتترك الإدارة لتحقيق حلم النجومية بالمجال الفني.