وتر حساس يسبب صدمة كبيرة لـ فريدة.. تفاصيل

تصدر مسلسل وتر حساس تريند جوجل بعد عرض الحلقة 13 من العمل التى شهدها أحداثًا مثيرة ومدهشة وتنبأ بأحداث ساخنة قد تشهدها الحلقة 14 الجديدة للعمل والتى ينتظرها الجمهور بشغف.

تتسارع وتيرة الأحداث وتشتد تعقيداتها في الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل «وتر حساس 2»، مع كشف فريدة لسر يقلب موازين علاقتها برشيد رأسًا على عقب.

تبدأ الحلقة باتصال من دار المسنين يبلغ رشيد بتدهور الحالة الصحية لوالده، فيهرع لزيارته، بينما تلاحظ فريدة تصرفاته الغريبة وتقرر التحقق بنفسها. زيارتها للدار تنتهي بمفاجأة صادمة: والد رشيد هو مراد القاضي، ما يعني أن رشيد في الواقع ابن عمها. رغم الصدمة، تختار فريدة الصمت مؤقتًا، بانتظار اللحظة المناسبة لمواجهته بالحقيقة.

على جانب آخر، تتطور العلاقة بين رغدة وهاشم، الذي يتخذ قرارًا مصيريًا بالانفصال عن زوجته هاجر، مما يفتح بابًا جديدًا للتوترات العاطفية.

وفي المقابل، تتزايد شكوك فريدة حول علاقة رشيد بكاميليا، خاصة بعد موافقته على بقاء أولاده أسبوعًا لدى طليقته.

وتختتم الحلقة بمفاجأة جديدة، حين تقرر فريدة الدخول في شراكة مع أمجد في المشروع الذي كان والدها يحلم بتنفيذه، متحية رشيد بشكل مباشر، ما يُشعل الخلاف بينهما من جديد.

مسلسل «وتر حساس 2» من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وحسن بلاسي وبطولة غادة عادل، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، كمال أبو رية، محمد محمود عبد العزيز، كريم صبحي، هاجر عفيفي، رانيا منصور، إلهام وجدي، محمد العمروسي، نورا عبد الرحمن، شريف الشعشاعي، عزوز عادل، تميم عبده، لطيفة فهمي.