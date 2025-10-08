قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"محدش يقدر يعمل حاجة لمصر خالص".. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة
الرئيسان السيسي وتبون يناقشان جهود السلام في غزة والاستثمار في خطة ترامب لحل الدولتين
شوبير يكشف مفاجأة بشأن مشاركة زيزو في تشكيل الفراعنة أمام جيبوتي
الزمالك يستعد لصرف دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين قبل مواجهة ديكيداها
مفاوضات شرم الشيخ ترسم ملامح المرحلة الأولى من خطة ترامب لغزة| وخبير يشرح
مواضع رفع اليدين في الصلاة.. 4 حالات تعرف عليها
غارات روسية تضرب سكك الحديد والطاقة.. وأوكرانيا ترد بأسر جنود وقتلى
وزير التعليم: لا يمكن فهم لغة الذكاء الاصطناعى دون إتقان قواعد البرمجة
سعر جرامات الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025
برلمانى يتقدم بـ 7 مقترحات للحكومة لضمان الرقابة الصارمة على الأسواق
عاجل| الرئيس السيسي يشارك في إفطار احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين
مصادر: وزير الخارجية الأمريكي يحضر اجتماع باريس بشأن غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

وتر حساس يسبب صدمة كبيرة لـ فريدة.. تفاصيل

وتر حساس
وتر حساس
أحمد إبراهيم

تصدر مسلسل وتر حساس تريند جوجل بعد عرض الحلقة 13 من العمل التى شهدها أحداثًا مثيرة ومدهشة وتنبأ بأحداث ساخنة قد تشهدها الحلقة 14 الجديدة للعمل والتى ينتظرها الجمهور بشغف. 

تتسارع وتيرة الأحداث وتشتد تعقيداتها في الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل «وتر حساس 2»، مع كشف فريدة لسر يقلب موازين علاقتها برشيد رأسًا على عقب.

تبدأ الحلقة باتصال من دار المسنين يبلغ رشيد بتدهور الحالة الصحية لوالده، فيهرع لزيارته، بينما تلاحظ فريدة تصرفاته الغريبة وتقرر التحقق بنفسها. زيارتها للدار تنتهي بمفاجأة صادمة: والد رشيد هو مراد القاضي، ما يعني أن رشيد في الواقع ابن عمها. رغم الصدمة، تختار فريدة الصمت مؤقتًا، بانتظار اللحظة المناسبة لمواجهته بالحقيقة.

على جانب آخر، تتطور العلاقة بين رغدة وهاشم، الذي يتخذ قرارًا مصيريًا بالانفصال عن زوجته هاجر، مما يفتح بابًا جديدًا للتوترات العاطفية. 

وفي المقابل، تتزايد شكوك فريدة حول علاقة رشيد بكاميليا، خاصة بعد موافقته على بقاء أولاده أسبوعًا لدى طليقته.

وتختتم الحلقة بمفاجأة جديدة، حين تقرر فريدة الدخول في شراكة مع أمجد في المشروع الذي كان والدها يحلم بتنفيذه، متحية رشيد بشكل مباشر، ما يُشعل الخلاف بينهما من جديد.

مسلسل «وتر حساس 2» من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وحسن بلاسي وبطولة غادة عادل، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، كمال أبو رية، محمد محمود عبد العزيز، كريم صبحي، هاجر عفيفي، رانيا منصور، إلهام وجدي، محمد العمروسي، نورا عبد الرحمن، شريف الشعشاعي، عزوز عادل، تميم عبده، لطيفة فهمي. 

مسلسل وتر حساس غادة عادل محمد علاء هيدي كرم إنجي المقدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد