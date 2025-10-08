قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة قبول التبرع بالدم من عديم الأهلية أو ناقصها
محافظة القدس تحذر من اقتحامات المستوطنين الواسعة لباحات المسجد الأقصى
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

حقيقة عودة مسلم لطليقته.. تفاصيل

مسلم وطليقته
مسلم وطليقته
أحمد إبراهيم

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية صورة للمطرب مسلم مع طليقته، وانتشرت بعدها أنباء تفيد بعودتهما مرة أخرى. 

وبعد تدقيق حقيقى فى الصورة، تبين أن هذه الصورة تم صنعها بالذكاء الاصطناعي وهى غير حقيقية، وبالتالي ليس حقيقي عودة الفنان مسلم لطليقته. 

رد فعل مسلم على صورته مع طليقته 

وكشف المطرب مسلم حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية حول عودته إلى طليقته يارا تامر، بعد انتشار فيديو لهما أثناء شرائهما هاتفًا جديدًا من أحد المحال التجارية.

ونفى مسلم تمامًا هذه الشائعات، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”: “إيه القرف ده! هو بجد الناس بقت مستنية أي ترند وخلاص؟ حتى في البيوت والزواج والطلاق بقى هزار وترند؟!”.

وتابع: “امبارح كنت بشتري تليفون جديد عادي جدًا زي أي بني آدم بيغير تليفونه كل سنة، يقوم صاحب الستور ينزل فيديو قديم ليا أنا وطليقتي ويقول إنه جديد وإن أنا جايب ليها هدية! وأنا أصلاً كنت بشتري التليفون لنفسي، ومتصورت بتنين عشان كنت بنقي بين المساحات، واختارت واحد وروحت. ألاقيه عامل ترند على حسابه وبيقول إننا رجعنا لبعض!”.

وأضاف: “بجد مش مقدر حجم المشاكل اللي ممكن يسببها، بس أنا حبيت أوضح لأني ما بحبش المرض وحب الشهرة بالطريقة دي”.

وأكمل: "وأنا دفعت زي أي إنسان عادي جدًا، ومفيش بيني وبينها غير كل احترام، وشكرًا".

يذكر أن مسلم ويارا تامر كانا قد انفصلا منذ فترة، بعد علاقة أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

