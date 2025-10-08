حقيقة عودة مسلم لطليقته.. تفاصيل

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية صورة للمطرب مسلم مع طليقته، وانتشرت بعدها أنباء تفيد بعودتهما مرة أخرى.

وبعد تدقيق حقيقى فى الصورة، تبين أن هذه الصورة تم صنعها بالذكاء الاصطناعي وهى غير حقيقية، وبالتالي ليس حقيقي عودة الفنان مسلم لطليقته.

رد فعل مسلم على صورته مع طليقته

وكشف المطرب مسلم حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية حول عودته إلى طليقته يارا تامر، بعد انتشار فيديو لهما أثناء شرائهما هاتفًا جديدًا من أحد المحال التجارية.

ونفى مسلم تمامًا هذه الشائعات، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”: “إيه القرف ده! هو بجد الناس بقت مستنية أي ترند وخلاص؟ حتى في البيوت والزواج والطلاق بقى هزار وترند؟!”.

وتابع: “امبارح كنت بشتري تليفون جديد عادي جدًا زي أي بني آدم بيغير تليفونه كل سنة، يقوم صاحب الستور ينزل فيديو قديم ليا أنا وطليقتي ويقول إنه جديد وإن أنا جايب ليها هدية! وأنا أصلاً كنت بشتري التليفون لنفسي، ومتصورت بتنين عشان كنت بنقي بين المساحات، واختارت واحد وروحت. ألاقيه عامل ترند على حسابه وبيقول إننا رجعنا لبعض!”.

وأضاف: “بجد مش مقدر حجم المشاكل اللي ممكن يسببها، بس أنا حبيت أوضح لأني ما بحبش المرض وحب الشهرة بالطريقة دي”.

وأكمل: "وأنا دفعت زي أي إنسان عادي جدًا، ومفيش بيني وبينها غير كل احترام، وشكرًا".

يذكر أن مسلم ويارا تامر كانا قد انفصلا منذ فترة، بعد علاقة أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.