هشام ماجد: بخاف من ليلى فوزي وأنا زملكاوي

كشف الفنان هشام ماجد بعض التفاصيل فى حياته الفنية والشخصية فى مراحل عمرية مختلفة حيث تحدث عن مشواره لعالم التمثيل.

وقال هشام ماجد في لقاء تليفزيوني: من وأنا صغير كنت دايمًا بقف قدام المرايا وأمثل، والدي ووالدتي كانوا بيتريقوا عليا ولما كبرت، فضلت برضه أمثل قدام المرايا، أنا دايمًا لما بعدّي في البيت ببص في المرايا، علشان أتأكد إن شكلي كويس، وإن لبسي مظبوط ولا لأ، وبصراحة أنا بحب المرايات اللي بتخليني أبان رفيع.

هشام ماجد: ضربة شمس كان تخوفني

واوضح هشام ماجد : كان فيه أفلام بتخوفني زي فيلم ضربة شمس كنت بخاف من أداء الفنانة ليلى فوزي كانت مرعبة في الفيلم رغم إنها قدمت أعمال تانية وكانت جميلة فيها.

واما عن تخوفه الشديد من مرحلة تقدم السن قال هشام ماجد : أنا طول الوقت عندي فوبيا من الوقت ومش بحب العجز ولا المستشفيات خالص، وأتمنى لما أوصل للوقت ده أكون قدمت أعمال تعجب الجمهور.

ونفى هشام ماجد كونه مدللًا، مشيرًا إلى أن شقيقه الأصغر كان الأكثر دلالًا، لكنه شدد على أن هذا لم يصل أبدًا إلى مرحلة الاستهتار، وأكد أن كل فرد في العائلة كان يعي مسؤولياته جيدًا.

وتحدث عن شغفه بكرة القدم، حيث كشف عن أمنية قديمة له قائلًا: كان نفسي أكون لعيب كورة محترف، كنت على وشك أني أكون لاعب كويس، لكن سبتها بسبب الجامعة، وحاليًا مينفعش أرجع ألعب تاني زي زمان، لو رجع بيا الزمن، كنت هختار أكون لاعب كورة محترف مش ممثل.

وأردف: أنا زملكاوي بسبب ماتش هو اللي خلاني أحب الزمالك حبيت الفرقة جدًا، ومن ساعتها وأنا زملكاوي وأعتقد لو الأهلي كان كسب الماتش مكنتش هكون أهلاوي.

كما تطرق هشام للحديث عن الكرتون المفضل له منذ طفولته قائلًا: كرتون توم أند جيري أثر فيا لان أنا بعمل كوميدي وبكون عايز أقدم كوميديا موقف أكتر من الكلام فا ممكن يكون أثر شويا وأنا مش واخد بالي.