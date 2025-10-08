قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات: إقبال كبير على لجان الترشح في أول أيام تلقي طلبات سباق النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هشام ماجد: بخاف من ليلى فوزي وأنا زملكاوي

هشام ماجد
هشام ماجد
أحمد إبراهيم

كشف الفنان هشام ماجد بعض التفاصيل فى حياته الفنية والشخصية فى مراحل عمرية مختلفة حيث تحدث عن مشواره لعالم التمثيل. 

وقال هشام ماجد في لقاء تليفزيوني: من وأنا صغير كنت دايمًا بقف قدام المرايا وأمثل، والدي ووالدتي كانوا بيتريقوا عليا ولما كبرت، فضلت برضه أمثل قدام المرايا، أنا دايمًا لما بعدّي في البيت ببص في المرايا، علشان أتأكد إن شكلي كويس، وإن لبسي مظبوط ولا لأ، وبصراحة أنا بحب المرايات اللي بتخليني أبان رفيع.

هشام ماجد: ضربة شمس كان تخوفني 

واوضح هشام ماجد : كان فيه أفلام بتخوفني زي فيلم ضربة شمس كنت بخاف من أداء الفنانة ليلى فوزي كانت مرعبة في الفيلم رغم إنها قدمت أعمال تانية وكانت جميلة فيها. 

واما عن تخوفه الشديد من مرحلة تقدم السن قال هشام ماجد : أنا طول الوقت عندي فوبيا من الوقت ومش بحب العجز ولا المستشفيات خالص، وأتمنى لما أوصل للوقت ده أكون قدمت أعمال تعجب الجمهور. 

ونفى هشام ماجد كونه مدللًا، مشيرًا إلى أن شقيقه الأصغر كان الأكثر دلالًا، لكنه شدد على أن هذا لم يصل أبدًا إلى مرحلة الاستهتار، وأكد أن كل فرد في العائلة كان يعي مسؤولياته جيدًا.

وتحدث عن شغفه بكرة القدم، حيث كشف عن أمنية قديمة له قائلًا: كان نفسي أكون لعيب كورة محترف، كنت على وشك أني أكون لاعب كويس، لكن سبتها بسبب الجامعة، وحاليًا مينفعش أرجع ألعب تاني زي زمان، لو رجع بيا الزمن، كنت هختار أكون لاعب كورة محترف مش ممثل.

وأردف: أنا زملكاوي بسبب ماتش هو اللي خلاني أحب الزمالك حبيت الفرقة جدًا، ومن ساعتها وأنا زملكاوي وأعتقد لو الأهلي كان كسب الماتش مكنتش هكون أهلاوي.

كما تطرق هشام للحديث عن الكرتون المفضل له منذ طفولته قائلًا: كرتون توم أند جيري أثر فيا لان أنا بعمل كوميدي وبكون عايز أقدم كوميديا موقف أكتر من الكلام فا ممكن يكون أثر شويا وأنا مش واخد بالي.

هشام ماجد الفنان هشام ماجد أعمال هشام ماجد أفلام هشام ماجد ضرب شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

جنيهات ذهب

تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

حملة مرورية

حملات مرورية مكثفة لضبط المخالفين بالقليوبية

انتخابات مجلس النواب

تلقي طلبات الراغبين فى الترشح لانتخابات النواب 2025 بالقليوبية

أجزاء دواجن مجهولة المصدر

ضبط 500 كيلو أجزاء دواجن مجهولة المصدر في حملة لصحة القليوبية

بالصور

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد