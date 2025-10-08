قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دع.ـارة أون لاين.. القبض على سيدة ورجل يروجان لممارسة الرذيـ.لة بالإسكندرية
الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ 1860مسجدا بالتعاون مع الأزهر
الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على سيدة وتصويرها عـ.ـارية في البحيرة
مجزرة في مستشفي الفاشر.. مقتل 12 شخصا وإصابة 17 آخرين في قصف للدعم السريع
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأكبر في تاريخ الصناعة البحرية.. تدشين القاطرتين عزم 3 و4 بقناة السويس
إفشال مخططات الإرهاب على الطاوِلة.. 10 رسائل لوزير الداخلية من أكاديمية الشرطة
القبض على 6 طلاب تعدوا على آخرين أمام مدرسة بالتجمع
رؤساء الوفود يصلون إلى القاعة الرئيسية بشرم الشيخ استعدادًا لمناقشة خطة ترامب
أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته
نقل 7 طلاب إلى مستشفى الشهداء بادعاء تسمم.. وتعليم المنوفية: لا توجد مشكلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إحتفالية كبرى للأوبرا بمناسبة مرور 37 عام على إفتتاحها

احتفالية دار الأوبرا
احتفالية دار الأوبرا

تقيم دار الأوبرا المصرية احتفالية بمناسبة مرور 37 عام على افتتاحها، وتشمل إطلالة على كل الفنون الجادة التى تختص بها الأوبرا وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 10 أكتوبر على المسرح الكبير . 

قال الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا، إن الإحتفالية من إخراج وليد عونى وتضم برنامجاً ثرياً ومتنوعا وتستهل بالسلام الوطنى يليه كلمات لكل من وزير الثقافة ورئيس الاوبرا ثم تبدأ الفقرات الفنية بـ نشيد الجهاد يؤديه أحمد عبد الكريم بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية التى يتبادل قيادتها المايسترو الدكتور مصطفى حلمى والمايسترو احمد عامر بمشاركة كورالى الموسيقى العربية وأوبرا القاهرة، يليه مختارات من التراث الغنائى والموسيقى المصرى منها موسيقى عمر الخيام، قصيدة مصر، دويتو لحن الوفاء ، نشيد إسلمى يامصر .. أداء غادة آدم، مى حسن، محمد الخولى .

وتابع أن الفقرات الفنية تتوالى حيث يقدم أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج وبمصاحبة كورال أوبرا القاهرة تدريب باسكال روزيه معزوفة يالعجلة الحظ من كانتاتا كارمينا بورانا لـ كارل أورف، معزوفة أبو سمبل للمؤلف المصرى عزيز الشوان، بعده تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا مشهد فالس الزهور من باليه كسارة البندق للموسيقار العالمى تشايكوفسكى من إخراج أرمينيا كامل، ثم تؤدى فرقة الرقص المسرحى الحديث مشهدًا من باليه شهرزاد لـ ريمسكى كورساكوف تصميم وإخراج وليد عونى ويلعب شخصياته حبيبة سيد ( شهرزاد )، نادر جمال ( شهريار )، كريم أسامة ونرمين محمد ( الحبيب والحبيبه الهندية)، محمد سمير ( علاء الدين )، رشا الوكيل ( مسرورة )، على يسرى ( مسرور ) .   

وأشار رئيس الأوبرا إلى أن الإحتفالية تختتم بفقرة لفرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن وفرقة باليه أوبرا القاهرة تضم مشهد النصر من أوبرا عايدة للموسيقار الإيطالى فيردى يؤديه إيمان مصطفى ( عايدة )، هشام الجندى ( راداميس )، مصطفى محمد ( أموناصرو )، جولى فيظى ( أمنيريس )، رضا الوكيل ( رامفيس )، عزت غانم ( الملك ) . 

يتخلل الإحتفالية فيلم وثائقى يستعرض تاريخ دار الأوبرا المصرية منذ نشأتها وحتى اليوم متناولًا أهم محطاتها بالإضافة الى مشاهد نادرة من الأوبرا الخديوية من إعداد استوديو المونتاج وإخراج سامر ماضى . 

المعروف إن دار الأوبرا المصرية افتتحت فى 10 اكتوبر عام 1988 وتضم 7 مسارح هي الكبير، الصغير والمكشوف إلى جانب مسرح الجمهورية ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة ومسرح سيد درويش بالأسكندرية ومسرح أوبرا دمنهور بالبحيرة.

ومنذ إفتتاحها تلعب دورًا هاماً في إثراء الحياة الفنية فى مصر كما باتت مزاراً ومتنفساً فنياً لمختلف فئات الجمهور المصرى والجاليات العربية والاجنبية إضافة إلى إتاحتها الفرصة للفرق والفنانين الواعدين لتقديم تجاربهم الفنية المتفردة إلى جانب الفنون الجادة الراقية التى تختص بتقديمها من باليه، أوبرا، موسيقى كلاسيكية وعربية، صالونات ثقافية، معارض الفنون التشكيلية، مهرجانات متنوعة للموسيقى والغناء حتى أصبحت درة قلاع الفنون الجادة فى مصر والوطن العربى وقارة افريقيا وأحد أهم العلامات المميزة فى تاريخ مصر الثقافى والفنى بما تمتلكه من إمكانات فنية وبشرية .

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج.. صور

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

جنيهات ذهب

تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

منتخب مصر

الغندور يتوقع فوز منتخب مصر على جيبوتي مقابل 3 أهداف

منتخب السعودية

موعد مباراة السعودية وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

وزارة الشباب والرياضة

وزارة الشباب والرياضة تواصل تنفيذ أنشطة "أندية السكان" لرفع الوعي المجتمعي بعدة محافظات

بالصور

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

روبي
روبي
روبي

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

