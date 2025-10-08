إحتفالية كبرى للأوبرا بمناسبة مرور 37 عام على إفتتاحها

تقيم دار الأوبرا المصرية احتفالية بمناسبة مرور 37 عام على افتتاحها، وتشمل إطلالة على كل الفنون الجادة التى تختص بها الأوبرا وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 10 أكتوبر على المسرح الكبير .

قال الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا، إن الإحتفالية من إخراج وليد عونى وتضم برنامجاً ثرياً ومتنوعا وتستهل بالسلام الوطنى يليه كلمات لكل من وزير الثقافة ورئيس الاوبرا ثم تبدأ الفقرات الفنية بـ نشيد الجهاد يؤديه أحمد عبد الكريم بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية التى يتبادل قيادتها المايسترو الدكتور مصطفى حلمى والمايسترو احمد عامر بمشاركة كورالى الموسيقى العربية وأوبرا القاهرة، يليه مختارات من التراث الغنائى والموسيقى المصرى منها موسيقى عمر الخيام، قصيدة مصر، دويتو لحن الوفاء ، نشيد إسلمى يامصر .. أداء غادة آدم، مى حسن، محمد الخولى .

وتابع أن الفقرات الفنية تتوالى حيث يقدم أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج وبمصاحبة كورال أوبرا القاهرة تدريب باسكال روزيه معزوفة يالعجلة الحظ من كانتاتا كارمينا بورانا لـ كارل أورف، معزوفة أبو سمبل للمؤلف المصرى عزيز الشوان، بعده تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا مشهد فالس الزهور من باليه كسارة البندق للموسيقار العالمى تشايكوفسكى من إخراج أرمينيا كامل، ثم تؤدى فرقة الرقص المسرحى الحديث مشهدًا من باليه شهرزاد لـ ريمسكى كورساكوف تصميم وإخراج وليد عونى ويلعب شخصياته حبيبة سيد ( شهرزاد )، نادر جمال ( شهريار )، كريم أسامة ونرمين محمد ( الحبيب والحبيبه الهندية)، محمد سمير ( علاء الدين )، رشا الوكيل ( مسرورة )، على يسرى ( مسرور ) .

وأشار رئيس الأوبرا إلى أن الإحتفالية تختتم بفقرة لفرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن وفرقة باليه أوبرا القاهرة تضم مشهد النصر من أوبرا عايدة للموسيقار الإيطالى فيردى يؤديه إيمان مصطفى ( عايدة )، هشام الجندى ( راداميس )، مصطفى محمد ( أموناصرو )، جولى فيظى ( أمنيريس )، رضا الوكيل ( رامفيس )، عزت غانم ( الملك ) .

يتخلل الإحتفالية فيلم وثائقى يستعرض تاريخ دار الأوبرا المصرية منذ نشأتها وحتى اليوم متناولًا أهم محطاتها بالإضافة الى مشاهد نادرة من الأوبرا الخديوية من إعداد استوديو المونتاج وإخراج سامر ماضى .

المعروف إن دار الأوبرا المصرية افتتحت فى 10 اكتوبر عام 1988 وتضم 7 مسارح هي الكبير، الصغير والمكشوف إلى جانب مسرح الجمهورية ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة ومسرح سيد درويش بالأسكندرية ومسرح أوبرا دمنهور بالبحيرة.

ومنذ إفتتاحها تلعب دورًا هاماً في إثراء الحياة الفنية فى مصر كما باتت مزاراً ومتنفساً فنياً لمختلف فئات الجمهور المصرى والجاليات العربية والاجنبية إضافة إلى إتاحتها الفرصة للفرق والفنانين الواعدين لتقديم تجاربهم الفنية المتفردة إلى جانب الفنون الجادة الراقية التى تختص بتقديمها من باليه، أوبرا، موسيقى كلاسيكية وعربية، صالونات ثقافية، معارض الفنون التشكيلية، مهرجانات متنوعة للموسيقى والغناء حتى أصبحت درة قلاع الفنون الجادة فى مصر والوطن العربى وقارة افريقيا وأحد أهم العلامات المميزة فى تاريخ مصر الثقافى والفنى بما تمتلكه من إمكانات فنية وبشرية .