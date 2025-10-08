يعيد يوسف معاطي للتأليف.. محمد هنيدي يعدل اسم مسلسله الجديد

قرر الفنان محمد هنيدي تعديل اسم مسلسله الجديد من “عابدين” إلى “قنديل”، والذى يخوض به السباق الرمضاني المقبل مع المؤلف يوسف معاطي.

وكان الفنان محمد هنيدي أعلن عن تحضيرات أحدث مسلسلاته المنتظرة بعنوان “عابدين” من تأليف الكاتب الكبير يوسف معاطي.

وفى هذا السياق، شارك محمد هنيدي جمهوره صورة جديدة رفقة الكاتب يوسف معاطي عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، وكتب معلقا: “عودة الكاتب الكبير يوسف معاطي.. استنونا في مسلسل ((عابدين)) بإذن الله”.

مسلسل شهادة معاملة أطفال

وشارك الفنان محمد هنيدي فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل “شهادة معاملة أطفال”.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

مسرحية محمد هنيدي بالسعودية

من ناحية أخرى، أعلن القائمون على موسم الرياض عن تقديم الفنان محمد هنيدي عملا مسرحيا جديدا يحمل اسم" تاجر السعادة".

المسرحية من المقرر أن يتم عرضها يوم 10 يناير الجاري.

وتعد مشاركة محمد هنيدي في موسم الرياض هذا العام، كونه حاصلا علي الجنسية السعودية، حيث قرر القائمون على موسم الرياض الاستعانة بالسعوديين في المسرحيات بشكل كبير.