عاجل
علي جمعة: حديث "من نفس عن مؤمن كربة" فيه 7 وصايا من النبي لبناء أمة قوية
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025
راقبناه ونفذنا.. اعترافات المتهمين بسرقة 1.5 مليون جنيه من مالك مزرعة دواجن
تحرك الفوج الأول من قافلة المساعدات الإنسانية الـ46 من مصر إلى غزة
القافلة الـ46 تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية إلى غزة
الخارجية الإسرائيلية: ترحيل ركاب سفن أسطول الحرية قسريا على الفور
واشنطن: مبعوثا ترامب لن يغادرا مصر قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب غزة
مصر ترسل شاحنات وقود ومولدات كهرباء إلى غزة ضمن "زاد العزة"
قطر وتركيا تنضمان في اليوم الثالث من محادثات السلام في غزة بمصر
كوشنر وويتكوف يصلان إلى شرم الشيخ لحسم مفاوضات صفقة غزة
إيجيبت كلاي.. كل ما تريد معرفته عن مشروع حقن التربة الرملية بالطين
صعود تاريخي لأسعار الذهب عالميا والأوقية تتخطى 4,000 دولار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

هنا الزاهد توجّه رسالة مؤثرة لوالدتها.. ماذا قالت؟

هنا الزاهد ووالدتها
هنا الزاهد ووالدتها
سارة عبد الله

شاركت الفنانة هنا الزاهد، صورة تجمعها بوالدتها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ووجهت هنا الزاهد رسالة لوالدتها وكتبت: “أأمن مكان أنا عرفته بين ذراعيها”.

وكانت قد تحدثت الفنانة هنا الزاهد عن مشاركتها بفيلم "الشاطر" بطولة الفنان أمير كرارة، والذي يتم عرضه حاليًا بدور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي.

وأوضحت هنا الزاهد، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفيلم ينتمى إلى نوعية الأعمال الكوميدية، قائلة: الفيلم كوميدي جدًا، وأنا بحبه قوي، وده كان رابع عمل مع المخرج أحمد الجندي، عملنا مع بعض حاجات كتير قوي، يعني (فاصل من اللحظات اللذيذة) و (الواد سيد الشحات)".

وأكدت هنا الزاهد، أن دورها بفيلم "الشاطر"، مختلف تمامًا عن فيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني، والذي تم طرحه مؤخرًا، قائلة:" الدور مختلف عن (ريستارت) وعن كل الأفلام اللي عملتها قبل كده، والأكشن كان صعب قوي، وأنا عمري ما عملت أكشن، أنا كوميدي أو رعب، لكن أنا عمري ما عملت أكشن".

هنا الزاهد

إنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي.. بعد خفض الفائدة

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج .. صور

أراضي

في 19 محافظة.. تفاصيل طرح 6797 قطعة أرض بمشروع بيت الوطن

حماس

حماس: لن نسلم السلاح إلا في هذه الحالة

باسم يوسف

عميل وكدا.. باسم يوسف: أنا سعري 22 مليون دولار.. وموضوع الفلوس بيهدد جوازي

حادث تصادم سيارتين بأسيوط

بعد ارتفاع عددهم لـ 11 شخصا.. ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

كيشو

بعد إعلانه تمثيل منتخب أمريكا| كيشو يتمرد واتحاد المصارعة يصدمه.. إيه الحكاية؟

شعار الزمالك

الأسبوع المقبل | قرار رسمي في الزمالك برئاسة لبيب

تعب الحمل

علاج تعب الحمل.. حيل ذهبية تحميكِ خلال أصعب 9 أشهر

الحمل

علامات الحمل المبكرة .. 5 أعراض تكشفه

مسقعة بالبشاميل

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم احترافي

بالصور

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

روبي
روبي
روبي

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟

تعفن الدماغ.. أخطر التهابات الجهاز العصبي على الحياة.. وهذه أبرز طرق العلاج

تعفن الدماغ
تعفن الدماغ
تعفن الدماغ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

