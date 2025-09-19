قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير دفاع باكستان : برنامج بلادنا النووي سيكون متاحا للسعودية
وزيرة التضامن تصطحب وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية بسنغافورة في زيارة لمستشفى الناس
الزراعة: زيادة صادرات مصر من العنب والفراولة والبرتقال إلى بريطانيا
سعر الجينه الذهب اليوم الجمعة 19-9-2025
مؤهل يلعب بأوروبا.. عمرو الدردير يشيد بأداء عبد الله السعيد
مأساة في نبروه.. أب يقتـ.ل 3 أطفـ.ال ويطعن زوجته وينهي حياته| القصة الكاملة
عيد أبو الحمد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالته بعد تعرضه لوعكة صحية
خطيب المسجد الحرام: تحصنوا بكتاب الله وسنة النبي من مُحدثات الأمور
وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025/ 2026
صلاح عبد العاطي: واشنطن شريكة في الإبادة الجماعية بغزة عبر استخدام متكرر للفيتو
مكتب التنسيق.. إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
روسيا.. اشتعال النيران في مستودع للدهانات على مساحة 300 متر مربع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلاد والدتها

هنا الزاهد ووالدتها
هنا الزاهد ووالدتها
سارة عبد الله

احتفلت الفنانة هنا الزاهد، بعيد ميلاد والدتها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وشاركت هنا الزاهد صورة مع والدتها، وعلقت: “لملكة قلبي اتمنى يكون يوم جميل زيك”.

وكانت قد تحدثت الفنانة هنا الزاهد عن مشاركتها بفيلم "الشاطر" بطولة الفنان أمير كرارة، والذي يتم عرضه حاليًا بدور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي.

وأوضحت هنا الزاهد، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفيلم ينتمى إلى نوعية الأعمال الكوميدية، قائلة: الفيلم كوميدي جدًا، وأنا بحبه قوي، وده كان رابع عمل مع المخرج أحمد الجندي، عملنا مع بعض حاجات كتير قوي، يعني (فاصل من اللحظات اللذيذة) و (الواد سيد الشحات)".

وأكدت هنا الزاهد، أن دورها بفيلم "الشاطر"، مختلف تمامًا عن فيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني، والذي تم طرحه مؤخرًا، قائلة:" الدور مختلف عن (ريستارت) وعن كل الأفلام اللي عملتها قبل كده، والأكشن كان صعب قوي، وأنا عمري ما عملت أكشن، أنا كوميدي أو رعب، لكن أنا عمري ما عملت أكشن".

هنا الزاهد عيد ميلاد الفنانة هنا الزاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج؟.. الإفتاء تجيب

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-9-2025

امام عاشور

الأهلي يوقف مفاوضات تجديد إمام عاشور

ترشيحاتنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

الجيزة.. تكليف قيادات المحافظة بالمرور الدوري على المدارس

افتتاح مسجد ببني سويف

بتكلفة 4 ملايين جنيه.. افتتاح تطوير مسجد الرحمن بمركز الفشن

الحملة التنشيطية لتنظيم الاسرة بالإسكندرية

12 ألف مستفيدة..ختام الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بالإسكندرية

بالصور

لوك مختلف.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

عيب خطير في 600 ألف سيارة تويوتا.. والشركة تتدخل

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فستان قصير.. بوسي تخطف الأنظار خلال أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد