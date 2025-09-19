ملهمة.. رسالة مؤثرة لـ ياسمين صبري من متابعة

شاركت الفنانة ياسمين صبري رسالة مؤثرة تلقتها من إحدى متابعاتها عبر تطبيق سناب شات.

وكتبت متابعة في رسالة: “انتي ملهمة بدون مبالغة... سناباتك الهادفة تحث على يقظة النفس وصحوة الروح، أقولها وأنا أتعافى من اكتئاب، والله لما أشوف سناباتك أجدد الوعد مع نفسي أن اليوم جميل وبكرة أجمل... سناباتك مثل alarm، شكرًا لصدقك وأمانتك في الطرح”.

وردت ياسمين على الرسالة عبر الستوري: “شكراً جزيلاً على كلامك، وصل لقلبي، الدنيا جميلة والله أجمل من كل جميل، ودائماً في أمل في بكرة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً، أجمل شيء في الدنيا التأثير”.

