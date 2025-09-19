قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيم جونج أون يشرف على اختبارات أسلحة غير مأهولة ويؤكد أولوية تحديث الجيش
زيلينسكي يوقّع قانونًا يقيّد الوصول إلى سجلات العقارات العامة في أوكرانيا
سعر الدولار اليوم 19-9-2025
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
إيطاليا والنمسا تدشّنان أطول نفق سكة حديد تحت الأرض في العالم
وزير الخارجية الإيطالي ينفي إرسال أسلحة إلى إسرائيل بعد ضبط حاويتين في رافينا
مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو
سعر الذهب اليوم 19-9-2025
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. اعرف فضلها وآخر موعد لها
ترامب ينتقد تصريحات مرشح بلدية نيويورك حول اعتقال نتنياهو
تقارير: توني بلير يقود مبادرة بدعم أمريكي لإدارة انتقالية في غزة
فن وثقافة

الصورة الأولى لرنا رئيس بعد تماثلها للشفاء من أزمتها الصحية

رنا رئيس
رنا رئيس
منار نور

نشر الطبيب المعالج للفنانة رنا رئيس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الصورة الأولى لها عقب تجاوزها أزمتها الصحية الأخيرة.

وظهرت رنا رئيس في الصورة برفقة الفريق الطبي الذي أشرف على حالتها وعلق قائلا :" الفنانة رنا رئيس عقب تماثلها للشفاء بعد خضوعها لعملية جراحية طارئة تحت إشراف الفريق الطبي».

وكانت قد تعرضت الفنانة رنا رئيس لوعكة صحية وتجري عملية جراحية دقيقة للاطمئنان على حالتها بعد تعرضها لنزيف شديد.

وقالت منة رئيس، شقيقة رنا رئيس لموقع صدى البلد: “رنا أجهضت طفلها الأول منذ حوالي شهر واستمر النزيف منذ وقتها وتدخل حالياً غرفة العمليات لإجراء منظار والاطمئنان على حالتها”. 

