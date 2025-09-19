الصورة الأولى لرنا رئيس بعد تماثلها للشفاء من أزمتها الصحية

نشر الطبيب المعالج للفنانة رنا رئيس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الصورة الأولى لها عقب تجاوزها أزمتها الصحية الأخيرة.

وظهرت رنا رئيس في الصورة برفقة الفريق الطبي الذي أشرف على حالتها وعلق قائلا :" الفنانة رنا رئيس عقب تماثلها للشفاء بعد خضوعها لعملية جراحية طارئة تحت إشراف الفريق الطبي».

وكانت قد تعرضت الفنانة رنا رئيس لوعكة صحية وتجري عملية جراحية دقيقة للاطمئنان على حالتها بعد تعرضها لنزيف شديد.

وقالت منة رئيس، شقيقة رنا رئيس لموقع صدى البلد: “رنا أجهضت طفلها الأول منذ حوالي شهر واستمر النزيف منذ وقتها وتدخل حالياً غرفة العمليات لإجراء منظار والاطمئنان على حالتها”.