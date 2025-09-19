قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية.. رابط موقع التنسيق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم الجمعة
كيف يؤدي المسافر صلاة الجمعة.. يتركها أم يصليها قصرًا؟
مبادرة أسوان تتحول إلى "ذهب مصر" لتوثيق الهوية البصرية للمدن
وزير الخارجية يعلن عن مشروع سعودي عقاري سياحي للاستثمار بالبحر الأحمر
قرار جديد بشأن المتهمين بسرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري
مًهلة 10 أيام لفسخ العقد.. بند مفاجئ في عقد مورينيو مع بنفيكا
انطلاق عمومية نادي الزهور.. استخدام التصويت الإلكتروني لأول مرة
وزير الزراعة: مصر على استعداد تام لتقديم الدعم الفني والتدريب للأشقاء في السعودية
انقلاب سيارة محملة بـ70 طن ذرة صفراء في منشأة القناطر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
عيار 21 يقترب من 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم
فن وثقافة

عرض مسرحية حواديت في بورسعيد اليوم

أحمد البهى

يستعد صناع مسرحية حواديت للمخرج الكبير خالد جلال، لعرضها اليوم، الجمعة، بمدينة بورسعيد. 

ومن المقرر ان يقام العرض بقصر ثقافة بورسعيد في تمام الساعة الثامنة والنصف. 

يُذكر أن “حواديت” هو عرض تخرج الدفعة الثالثة “دفعة علي فايز” من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني التابع لصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، من صياغة وإخراج خالد جلال، وإنتاج مركز الإبداع الفني . 

خالد جلال يدافع عن محمود الخطيب 

وجه المخرج خالد جلال، رسالة لمنتقدي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعد اعتذاره عن الانتخابات المقبلة.

وكتب خالد جلال في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “اوعوا تكدبوا الكدبة وتصدقوها.. الأعلام والأهرامات فوق المقارنات زي ما جمال عبدالناصر مش ها تتأثر مكانته برأي حضرتك في النكسة ولا السادات برأيك ف الانفتاح ولا عبدالحليم برأيك في محمد رشدي ولا بليغ برأيك ف السنباطي ولا ام كلثوم برأيك ف اسمهان ولا عبدالوهاب برأيك ف أي ملحن وهكذا”.

وأضاف: “محمود الخطيب لا تتأثر مكانته برأيك فيه بصراحة ولا برأيك في نتائج فريق كرة قدم آخر كام شهر لأنه ف الحقيقة ف تمن سنين عمل اللي فرق كبيرة مش عارفة تعمله ف سنوات ضوئية.. أفرع للنادي واستاد مهيب ولعيبة من أفضل اللاعبين.. تقوم تيجي حضرتك وتفتكر كمشجع بائس أن ممكن تتكلم عن أسطورة رياضية وإنسانية ومعشوق الملايين.. وتسعد بقرار عدم رغبته ف التجديد وتروج لان لاعب شاب سابق ولا رجل أعمال هايجوا مكانه”.

وتابع: “عزيزي.. الخطيب لو قرر آخر يوم ينزل تاني هايكسب تاني احنا مش بنتعامل مع محمود الخطيب كشخص عادي بقي رئيس مجلس إدارة الأهلي إنما بنعامله معاملة الأهرامات زيه زي التتش وصالح سليم والفريق المرتجي والناس العظمة دي.. فهمت؟”.

وأختتم خالد جلال: “اهو محمود الخطيب ده زي كل اللي اتكلمت عنهم ف الأول أهرامات حد في تاريخ الكون جه مصر وفكر يجرب يهد الاهرامات؟ بنحبك يا كابتن محمود الخطيب يا بيبو يا جميل وأي وقت تقرر احنا معاك برضه ربنا يتم شفاك على خير وقال على راي الاغنية بتاعتك … بيبو بيبو بيبو الله يا خطيب”.

ثقافة بورسعيد خالد جلال مسرحية حواديت

