قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحوثيون يستهدفون يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي
أستاذ قانون دولي يحلل قرار الأمم المتحدة حول حل الدولتين: لا يملك صفة الإلزام و يعكس توافقًا واسعًا
انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية
حالة الطقس اليوم .. الرطوبة مستمرة والحرارة مرتفعة نهارا
التوقيت خاطئ.. محسن صالح يوجه رسالتين لـ الخطيب وحسام غالي
بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة تغادر إلى تشيلي لخوض منافسات كأس العالم
بيبو زي الأهرامات .. المخرج خالد جلال يرد على منتقدي الخطيب
سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟
نشرة المرأة والمنوعات| كيف تتعامل مع رسائل احتيالية باسم البنوك.. حظك اليوم السبت .. تجاهل 10 إشارات يفقدك السعادة
3 أفعال بشأن القمامة تغرمك 10 آلاف جنيه | احذرها
كم عدد الأنبياء؟.. علي جمعة: المرسلون 313 فقط من أصل 124 ألفا
إضافة المواليد 2025.. كل ما تعرفه عن استمارة التموين الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مش مجرد رئيس للنادي.. بركات يعلق على قرار اعتذار الخطيب

الخطيب
الخطيب
باسنتي ناجي

علق نجم الأهلي محمد بركات علي قرار اعتزال محمد الخطيب رنيس النادي الأهلي.

وقال محمد بركات لـ  برنامج الكورة مع فايق عبر تصريحات إذاعيه :"قرار اعتذار الخطيب مفاجئ للجميع.. وهو مش مجرد رئيس للنادي ولكن " الكبير"".

وكان قد أكد هاني رمزي، نجم الكرة المصرية السابق، أن قرار الكابتن محمود الخطيب بعدم الترشح مجددًا لرئاسة النادي الأهلي جاء صادمًا للجميع، مشيرًا إلى أن فترة رئاسته للنادي كانت من أنجح المراحل في تاريخ القلعة الحمراء، حيث حقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات.
 

إنجازات غير مسبوقة في عهد الخطيب

قال رمزي عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار إن الخطيب قاد الأهلي في فترة مليئة بالتحديات، ومع ذلك استطاع تحقيق 22 بطولة محلية وقارية إلى جانب 3 ميداليات برونزية في كأس العالم للأندية. 

وأضاف أن ما يميز الخطيب أنه كان يرد على الانتقادات بالعمل لا بالكلام، مؤكدًا أن حصاد السنوات الثمانية الماضية كان مميزًا رغم الضغوط.
 

طفرة إنشائية ونجاحات مالية

أوضح رمزي أن الأهلي شهد طفرة إنشائية ضخمة في عهد الخطيب، إلى جانب تأسيس خمس شركات جعلت النادي يسبق أندية كثيرة تعاني ماليًا. وأشار إلى أن النجاح لم يكن جهدًا فرديًا للخطيب فقط، بل نتاج عمل جماعي متكامل داخل مجلس الإدارة.
 

دوافع شخصية وصحية وراء القرار

أكد رمزي أن قرار الخطيب يرجع في المقام الأول إلى حالته الصحية والضغوط الكبيرة المرتبطة بمنصب رئيس الأهلي. 

وأضاف أن بيبو ربما شعر أنه حقق ما يكفي من النجاحات، ورأى أن هذا هو التوقيت المناسب للخروج من الباب الكبير بعدما وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي.
 

الفريق محمي واستمرار النجاحات

شدد رمزي على أن فريق الكرة لن يتأثر بقرار الخطيب، مؤكدًا أن الأهلي دائمًا يفصل بين شؤون الانتخابات والفريق. 

كما أوضح أن أي رئيس جديد سيبني على ما تحقق من نجاحات مالية وإنشائية.
 

أسماء مرشحة وخطط مستقبلية

كشف رمزي أن بعض الأسماء بدأت تطرح مثل طاهر أبوزيد، محمود طاهر، وياسين منصور، معتبرًا أنهم جميعًا قادرون على قيادة الأهلي. 

كما أشار إلى أن سيد عبدالحفيظ لن يكون مناسبًا لعضوية المجلس، لكنه الأنسب لتولي منصب المدير الرياضي مستقبلًا لما يمتلكه من خطط لتطوير فريق الكرة

الخطيب الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

السفارة السعودية

نداء عاجل من السفارة السعودية لمواطني المملكة في بريطانيا| تفاصيل

سورة قصيرة قبل النوم

سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها

وزير التربية والتعليم مع الأهالي

ارتفاع مصروفات المدارس الرسمية يغضب الأهالي|والتعليم: مش هانربطها بتسليم الكتب .. وهنقبل التقسيط

تصعيد إسباني ضد إسرائيل تضامنا مع فلسطين

صفعة على وجه تل أبيب.. إسبانيا تطرد لاعبي الشطرنج الإسرائيليين دعماً لفلسطين

الهجوم الإسرائيلي في الدوحة

كواليس هجوم الدوحة .. تفاصيل صادمة عن عملية "قمة النار"

ياسين منصور

ياسين منصور ينوي الترشح لرئاسة الأهلي.. وهؤلاء أبرز المنافسين

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

بالصور

انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية

سيارات الأجرة الجوية
سيارات الأجرة الجوية
سيارات الأجرة الجوية

نشرة المرأة والمنوعات| كيف تتعامل مع رسائل احتيالية باسم البنوك.. حظك اليوم السبت .. تجاهل 10 إشارات يفقدك السعادة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادات يومية تدمّر صحتك .. الجلوس الدائم وقلة شرب الماء واستخدام السماعات الأبرز

احذر هذه العادات اليومية... قد تدمّر صحتك دون أن تدري!
احذر هذه العادات اليومية... قد تدمّر صحتك دون أن تدري!
احذر هذه العادات اليومية... قد تدمّر صحتك دون أن تدري!

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر المصرية.. مذاق لا يقاوم في كل ملعقة

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة

فيديو

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد